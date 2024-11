Perché lo studio di “È Sempre Mezzogiorno” è un bosco

Da quando è tornata in televisione con il suo programma di cucina e intrattenimento “È Sempre Mezzogiorno”, Antonella Clerici ha voluto ricreare un’atmosfera unica e speciale. Non si tratta di un semplice studio televisivo, ma di un vero e proprio bosco incantato, ispirato alla natura e alla bellezza del verde che circonda la casa della conduttrice ad Arquata Scrivia. La scenografia del programma è colorata, accogliente e ricca di riferimenti alla natura, con il tocco personale della Clerici che la rende ancora più speciale.

In una recente intervista con l’ANSA, Antonella Clerici ha spiegato quanto fosse importante per lei portare un pezzo del suo mondo all’interno del programma. Lo studio di “È Sempre Mezzogiorno” è situato a Milano, negli spazi di via Mecenate, ma grazie a una scenografia dettagliata e a riprese in tempo reale, gli spettatori possono immergersi nell’atmosfera serena e accogliente che richiama il bosco vero e proprio che circonda la sua casa. Le vetrate dello studio offrono una vista “virtuale” su questo paesaggio naturale, e le riprese in diretta mostrano il verde della valle dove la conduttrice ha scelto di vivere, creando un legame diretto tra il mondo televisivo e la tranquillità della natura.

Uno dei colori predominanti nello studio è il rosa, uno dei preferiti della conduttrice. Come lei stessa ha raccontato, la scenografia del programma è molto colorata, con tocchi di rosa e pesco, per trasmettere un messaggio di speranza e positività. “È un segno di speranza dopo questo periodo buio per guardare con positività al domani,” ha spiegato la Clerici, sottolineando l’importanza di creare un’atmosfera che possa portare gioia e serenità agli spettatori. Il rosa, oltre a essere un colore che riflette la sua personalità vivace, rappresenta un messaggio di rinascita e ottimismo, un invito a guardare al futuro con fiducia.

Il successo di “È Sempre Mezzogiorno”: una cucina nel bosco

Sin dal suo debutto, “È Sempre Mezzogiorno” ha riscosso un grande successo, conquistando il pubblico con una formula che unisce cucina, intrattenimento e buon umore. Il programma offre ricette, consigli pratici e momenti di leggerezza che si combinano perfettamente con l’ambiente naturale dello studio. La scenografia del bosco crea un’atmosfera accogliente e familiare, in cui la Clerici riesce a coinvolgere il pubblico a casa, portandolo a sentirsi parte di una grande famiglia che si ritrova per pranzo.

Il format si distingue anche per la capacità di alternare momenti di cucina con ospiti, giochi e racconti, rendendo ogni puntata varia e imprevedibile. La scelta di uno studio ispirato al bosco non è solo un dettaglio estetico, ma un elemento che sottolinea la filosofia del programma: la riscoperta della lentezza, della bellezza della natura e del piacere di stare insieme.

“È Sempre Mezzogiorno” riflette pienamente la personalità di Antonella Clerici, che ha sempre messo il cuore in tutto ciò che fa. La scenografia del bosco, con i suoi colori vivaci e l’atmosfera accogliente, è un richiamo al suo amore per la natura e alla voglia di trasmettere serenità agli spettatori. Il suo legame con Arquata Scrivia, il luogo che ha scelto come rifugio personale, diventa parte integrante del programma, creando una connessione speciale tra la conduttrice, il pubblico e il mondo che la circonda.