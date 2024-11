Sanremo 2025: 30 Big in gara, 10 già sicuri: i nomi

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 cresce a dismisura mentre si avvicina l’annuncio ufficiale dei 30 Big in gara, previsto per lunedì 2 dicembre in diretta al Tg1. Nel frattempo, anticipazioni e indiscrezioni continuano ad animare il panorama musicale italiano. E se la lista completa sarà svelata tra poche settimane, alcuni nomi sembrano ormai essere dati per certi. Per Dagospia sette artisti sono già sicuri della partecipazione e tre hanno altissime possibilità di essere tra i 30 cantanti in gara. Da premettere che 4 dei 30 arriveranno da Sanremo Giovani.

I primi 10 nomi sicuri di Sanremo 2025

Tra i primi artisti che potrebbero calcare il palco dell’Ariston, spiccano grandi ritorni e nuovi talenti:

Elodie – Dopo i successi degli ultimi anni, Elodie sembra pronta a tornare sul palco di Sanremo con una nuova proposta musicale. Gaia – Reduce dal successo estivo di “S3sso e samba”, Gaia è un nome che promette di portare energia e freschezza al Festival. Sarah Toscano – Vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah cerca il grande salto nel panorama musicale italiano. Modà – Il gruppo, che ha recentemente annunciato un concerto a San Siro per il prossimo giugno, potrebbe regalare emozioni con un brano inedito. Arisa – Tra i nomi più amati del Festival, Arisa sembra pronta a tornare in gara per emozionare il pubblico con la sua voce unica. Gabry Ponte – Il dj e produttore è un nome intrigante, che potrebbe portare sonorità elettroniche e moderne. Luchè – Il rapper napoletano è un possibile concorrente e, secondo le voci, potrebbe anche collaborare con Geolier nella serata dei duetti. Rocco Hunt – Il campione del rap melodico italiano sembra un candidato naturale per aggiungere ritmo e poesia al Festival. Francesca Michielin – Una delle artiste più raffinate del panorama italiano, pronta a incantare il pubblico con la sua musica. Mara Sattei – Dopo un anno ricco di successi, Mara Sattei potrebbe portare la sua cifra stilistica al Teatro Ariston.

Come da tradizione, la vincitrice della scorsa edizione, Angelina Mango, sarà ospite speciale nella serata inaugurale del Festival. Inoltre, il Festival di Sanremo 2025 vedrà la consueta serata dei duetti, durante la quale si ipotizza la presenza di Geolier, che potrebbe affiancare Luchè in una performance destinata a sorprendere.

Sotto la direzione artistica di Carlo Conti, il Festival di Sanremo 2025 promette una lineup eterogenea e ricca di talento. Dai grandi nomi della musica pop ai rapper e ai produttori, passando per i volti emergenti della scena musicale italiana, la competizione punta a offrire uno spaccato completo del panorama musicale contemporaneo.