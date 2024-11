Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli svela il copione di Sonia Bruganelli

Le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, giudice e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, continuano a tenere banco. Dopo numerosi scontri in diretta e frecciate incrociate sui social, la Lucarelli ha deciso di alzare ulteriormente il tiro, svelando retroscena inaspettati sul comportamento della Bruganelli, arrivando a definirla una persona che “recita un copione”.

Durante una recente newsletter, Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito contro Sonia Bruganelli, accusandola di aver tentato di sostituirla come giudice nel programma dopo l’edizione del 2022. Secondo quanto raccontato dalla giornalista, la Bruganelli si sarebbe proposta alla produzione di Ballando con l’intento di prendere il suo posto, sfruttando i suoi contatti ai piani alti della Rai. “Non è un’amica, ma eravamo in buoni rapporti – spiega Lucarelli – e la scoperta che avesse cercato di sfilarmi la sedia da sotto il c*lo è stata piuttosto sorprendente”.

Secondo Lucarelli, questo comportamento dimostrerebbe una certa “prevedibilità” da parte della Bruganelli, tanto che non si è risparmiata nel definirla una persona che “segue un copione ben scritto”. Queste parole hanno immediatamente alimentato il dibattito sui social, dove i fan di Ballando con le Stelle si sono divisi tra chi difende Sonia e chi appoggia Selvaggia.

Gli scontri in puntata: scintille settimanali

Questa nuova accusa è solo l’ultima puntata di una saga che si trascina da settimane sul palco del programma di Milly Carlucci. Durante le varie serate di Ballando con le Stelle, Lucarelli e Bruganelli si sono rese protagoniste di accesi battibecchi. Il culmine è stato raggiunto durante una discussione sul giudizio tecnico della performance della Bruganelli, quando Selvaggia ha ironizzato: “Non sei qui per ballare, ma per fare polemica”.

Sonia, dal canto suo, ha risposto con sarcasmo, accusando Selvaggia di essere incapace di accettare critiche e di cercare lo scontro a ogni costo. In un altro episodio, Lucarelli ha persino messo in dubbio la spontaneità delle battute della Bruganelli, alludendo al fatto che molte delle sue uscite siano “studiate a tavolino” per creare tensione e attirare l’attenzione.

Vecchi dissapori: Sonia Bruganelli giudice mancato?

La rivelazione di Lucarelli ha riportato a galla vecchi rancori, legati non solo alla loro convivenza a Ballando, ma anche alla competizione dietro le quinte. Dopo l’edizione del 2022, in cui Selvaggia aveva manifestato tensioni con la produzione e alcuni colleghi, la Bruganelli avrebbe cercato di inserirsi nel programma come giudice. Una mossa che, se confermata, getterebbe nuova luce sui continui scontri tra le due, spiegando almeno in parte l’astio che le accompagna.

Se Selvaggia accusa Sonia di seguire un copione, la Bruganelli non è rimasta a guardare. In più interviste ha ribadito di non essere interessata alle dinamiche interne del programma e di partecipare con leggerezza. Tuttavia, la sua presenza in puntata è spesso stata accompagnata da momenti di tensione, dai giudizi tecnici al suo approccio nei confronti degli altri concorrenti.