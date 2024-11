Che fine ha fatto Gabriele Greco: da Capri alla nuova vita

Gabriele Greco, noto al pubblico italiano per il ruolo di Andrea in Capri 3, dove interpretava il fidanzato di Bianca Guaccero, ha proseguito con successo la sua carriera nel mondo dello spettacolo, sia come attore che come regista. Ecco un approfondimento sulla sua biografia, carriera e vita privata.

Nato a Messina l’11 ottobre 1976, Gabriele Greco ha dimostrato fin da giovane una grande passione per l’arte, probabilmente ispirato dalla madre, pittrice e scultrice. Dopo aver frequentato l’Istituto Salesiano San Luigi della sua città, si è trasferito a Roma per studiare recitazione, iniziando il suo percorso artistico nel 1995.

Il suo debutto televisivo è arrivato nel 1999 con la soap opera “Vivere”, dove ha interpretato Luca Canale fino al 2008. Questo ruolo gli ha dato una visibilità importante, portandolo a lavorare in numerose produzioni televisive e cinematografiche.

Bianca Guaccero in Capri 3: Carolina Scapece, il cuore della serie

In Capri 3, Gabriele Greco ha condiviso il set con Bianca Guaccero, che interpretava Carolina Scapece, una donna forte e determinata con un passato complesso. Carolina è stata al centro di molte vicende della serie, inclusa una storia d’amore tormentata con Andrea, il personaggio di Greco. Il carisma e il talento di Guaccero hanno contribuito a rendere indimenticabile questa stagione della fiction, consolidando il suo status di attrice amata dal pubblico italiano.

Bianca Guaccero, già nota per altre interpretazioni di successo, ha dimostrato con Capri la sua straordinaria capacità di dare profondità a personaggi sfaccettati e complessi, lasciando il segno anche nella terza stagione della fiction.

La carriera televisiva di Gabriele Greco

Dopo Vivere, Greco ha preso parte a serie e film TV di successo, tra cui:

“Centovetrine” : soap opera.

: soap opera. “Butta la Luna 2” : miniserie su tematiche sociali.

: miniserie su tematiche sociali. “Una sera d’ottobre” : film TV.

: film TV. “Provaci ancora Prof!” : commedia poliziesca.

: commedia poliziesca. “Don Matteo” : storica fiction italiana.

: storica fiction italiana. “Squadra antimafia 7”: crime drama.

Nel 2010 ha raggiunto la massima notorietà interpretando Andrea in Capri 3, la terza stagione della celebre fiction Rai. In questa serie, il suo personaggio viveva una storia d’amore tormentata con Carolina, interpretata da Bianca Guaccero, guadagnandosi un posto nel cuore dei telespettatori.

Cosa fa oggi Gabriele Greco

Dopo Capri, Greco ha continuato la sua carriera come attore e ha ampliato i suoi orizzonti dedicandosi alla regia. Nel 2022 ha diretto il film “Come mio figlio”, ispirato alla storia vera di Domenico Scordari, imprenditore pugliese.

Recentemente, Gabriele è tornato sul piccolo schermo con “Vanina – Un vicequestore a Catania”, miniserie trasmessa su Canale 5, in cui ha recitato nel secondo episodio. Attualmente è impegnato nelle riprese di una nuova fiction, mantenendo viva la sua passione per la recitazione e la regia.

Sul fronte personale, Gabriele Greco è sposato dal 2016 con Alessandra Mammolo, con cui ha costruito una splendida famiglia. La coppia ha due figlie, Galatea, nata nel novembre 2019, e Galene, nata negli anni successivi. Nonostante la notorietà, Greco mantiene una certa discrezione riguardo alla sua vita privata, condividendo momenti familiari sui social senza mai eccedere.