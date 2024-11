Grande Fratello perché #FuoriLorenzo: gravi accuse per Spolverato

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello non accennano a placarsi, e questa volta a finire nell’occhio del ciclone è Lorenzo Spolverato. Il modello milanese è diventato il bersaglio di aspre critiche sui social, dove è nato l’hashtag #FuoriLorenzo, con tantissimi utenti che chiedono provvedimenti per i suoi comportamenti. Il pubblico, che segue attivamente il reality, ha segnalato numerosi episodi che mettono Lorenzo sotto una luce poco favorevole.

La miccia è stata accesa da un “comunicato” che Lorenzo ha voluto condividere con i suoi coinquilini in giardino. Il modello ha chiesto che durante la notte in camera da letto si evitino rumori, lamentandosi che il loro comportamento gli impedirebbe di dormire. Ciò che ha davvero irritato molti è stato il tono minaccioso con cui si è rivolto agli assenti: “Quelli che non sono venuti si prenderanno le giuste conseguenze”, ha dichiarato, lasciando intendere ripercussioni poco chiare.

Durante il discorso, Lorenzo ha puntato il dito soprattutto contro Javier Martinez, anche se senza nominarlo direttamente. Javier, dal canto suo, ha evitato lo scontro, ironizzando sull’accaduto e lasciando cadere il discorso. La tensione tra i due è riesplosa poco dopo, quando Lorenzo, parlando con Shaila Gatta, ha definito Javier “pis***za” e lo ha provocato: “Mamma mia, se lo becco…”.

Il pubblico, già irritato dai toni spesso aggressivi di Lorenzo, ha notato che questo comportamento non è isolato. In passato, il concorrente si era reso protagonista di gesti controversi, tra cui afferrare con forza la gamba di Helena Prestes e accompagnare il gesto con un’inquietante minaccia: “Guarda che le prendi”. Episodi come questi non hanno fatto altro che alimentare le richieste di espulsione sui social. Shaila Gatta, sua compagna all’interno della Casa, ha provato a farlo riflettere: “A volte esageri. Sei un po’ aggressivo, anche se non malvagio. Con Helena sei stato eccessivo”. Lorenzo, tuttavia, ha liquidato le critiche, ribadendo: “Se lo meritava”.

I precedenti: da Massimiliano Varrese a Daniele Dal Moro

Questa non è la prima volta che il Grande Fratello si trova a fronteggiare situazioni simili. Massimiliano Varrese era stato al centro di polemiche per un atteggiamento percepito come eccessivo durante alcune discussioni animate, mentre Daniele Dal Moro fu addirittura espulso nel 2023 per comportamenti ritenuti non adeguati al contesto televisivo. Entrambi i casi evidenziano come i comportamenti inappropriati all’interno della Casa possano generare un forte dibattito pubblico, portando in alcuni casi a provvedimenti drastici.

L’hashtag #FuoriLorenzo è diventato rapidamente virale su X, con centinaia di commenti che chiedono l’intervento della produzione. Molti utenti sottolineano come il comportamento del modello sia inaccettabile per un programma che va in onda in prima serata e che ha un vasto pubblico, inclusi i più giovani.Resta ora da capire se la produzione del Grande Fratello prenderà provvedimenti, considerando anche il precedente di Daniele Dal Moro. Intanto, le polemiche continuano ad animare i social, mantenendo alta l’attenzione su una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.