Massimiliano Ossini ha già uno show di Milly Carlucci

Nel percorso di Massimiliano Ossini a Ballando con le Stelle 2024, dove danza al fianco di Veera Kinnunen, emerge un aspetto che nessuno si aspettava: il conduttore, noto per la sua compostezza e pacatezza televisiva, sembra non avere particolari affinità con il concetto di giuria. Non sono mancate battute, siparietti e anche critiche “in punta di ironia”, come l’ormai celebre COBACOS, il sindacato dei concorrenti di Ballando che Ossini ha proposto come “scudo” contro le severe valutazioni dei giudici.

Ma quello che pochi ricordano è che Ossini ha già affrontato (e vinto) un programma condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Notti sul Ghiaccio, nel lontano 2006, dove con pattini ai piedi ha sbaragliato la concorrenza dimostrando un’abilità sorprendente su una superficie decisamente meno stabile del parquet.

2006: “Mi sento un principe sul ghiaccio”

Nel 2006, Massimiliano Ossini, allora volto noto ai più giovani per i programmi Disney Club e Random, si lanciò nell’avventura di Notti sul Ghiaccio, condotto proprio dalla Carlucci. In coppia con la campionessa di pattinaggio artistico Silvia Fontana, il giovane Ossini stupì il pubblico con eleganza e determinazione.

Nonostante fosse un principiante assoluto, Ossini affrontò le sfide con impegno e dedizione, guadagnandosi la vittoria e il titolo di primo campione del reality. “Dopo aver pattinato mi sento un principe,” dichiarò allora, sottolineando quanto quell’esperienza gli avesse regalato una nuova consapevolezza del suo corpo e del movimento.

Silvia Fontana, la sua inseparabile partner sul ghiaccio, contribuì al trionfo con la sua esperienza: finalista alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 e una delle atlete più apprezzate nel mondo del pattinaggio artistico.

Nato a Napoli il 22 dicembre 1978, Massimiliano Ossini ha costruito la sua carriera televisiva con cura e passione. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, Ossini ha mosso i primi passi in tv come conduttore di programmi per ragazzi, conquistando il pubblico con il suo volto pulito e l’approccio amichevole.

Il grande salto arriva con Disney Club e successivamente con Random, due format che lo consacrano come punto di riferimento per i giovanissimi. La sua versatilità lo ha portato a misurarsi con generi diversi: dalle avventure su ghiaccio ai programmi d’intrattenimento fino al consolidamento come conduttore di trasmissioni di stampo divulgativo, come Linea Verde e Linea Bianca, dove racconta la bellezza dell’Italia con una sensibilità unica.

Ballando con le Stelle e il COBACOS

Oggi, a distanza di anni, Ossini si ritrova nuovamente al centro della scena in un programma condotto da Milly Carlucci, ma stavolta il terreno non è il ghiaccio bensì il legno della pista di Ballando con le Stelle. La sua compagna di viaggio è Veera Kinnunen, ballerina di talento che sta cercando di trasformare il conduttore in un perfetto danzatore.

Nonostante l’impegno, il feeling con la giuria non è dei migliori. Ossini ha spesso ricevuto critiche pungenti, che lo hanno spinto a rispondere con ironia e a proporre, scherzosamente, il COBACOS, ovvero il sindacato dei concorrenti. Un’idea nata per alleggerire i toni e rivendicare il “diritto alla leggerezza” dei ballerini non professionisti.

La carriera di Ossini dimostra una capacità unica di mettersi in gioco. Da “principe del ghiaccio” a rappresentante ufficioso del COBACOS, il conduttore napoletano continua a stupire per la sua capacità di adattarsi a ogni contesto.

Forse, però, il legno del parquet non sarà mai il suo terreno d’elezione come lo è stato il ghiaccio. Riuscirà a conquistare anche Ballando? Se non altro, Massimiliano Ossini ha già dimostrato di saper lasciare il segno, sia con i pattini che con i passi di danza. E chissà che la sua ironia sul COBACOS non gli valga qualche punto extra.