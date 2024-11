Amici Chiamamifaro batte Kimono ma aveva già vinto un talent

La puntata di Amici 2024 andata in onda domenica 17 novembre ha regalato un colpo di scena che ha lasciato i fan senza parole. Kimono, all’anagrafe Sofia Tornambene, si è dovuta arrendere nella sfida contro Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori. Uno scontro tra due artiste con percorsi diversi ma un comune denominatore: un talento straordinario. Eppure, dietro questa eliminazione clamorosa si cela un dettaglio curioso: Kimono non è certo un volto nuovo della musica. Infatti, ha già conquistato il pubblico italiano vincendo X-Factor 2019.

Chi è Kimono (Sofia Tornambene): la storia di una vincitrice di X-Factor

Sofia Tornambene, in arte Kimono, è nata il 12 settembre 2003 a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha respirato musica fin da bambina grazie al padre, un jazzista affermato. A soli 16 anni, nel 2019, ha partecipato a X-Factor Italia, sotto la guida del giudice Sfera Ebbasta, conquistando il primo posto. Il brano inedito “A domani per sempre”, caratterizzato da una scrittura intima e una voce delicata, l’ha resa una delle vincitrici più apprezzate del talent musicale.

Dopo il successo a X-Factor, Sofia ha continuato a scrivere e a pubblicare musica, abbracciando lo pseudonimo Kimono per segnare una nuova fase della sua carriera. Il cambio di nome ha rappresentato il desiderio di rinnovamento e la voglia di esplorare nuovi generi, mescolando pop, indie e sonorità elettroniche.

A Amici 2024, Kimono ha dimostrato grande versatilità e una maturità artistica evidente. Tuttavia, la sfida con Chiamamifaro si è rivelata fatale, sancendo la fine del suo percorso nel talent show.

Chi è Chiamamifaro (Angelica Gori): la cantautrice che ha battuto Kimono

Chiamamifaro è il nome d’arte di Angelica Gori, nata a Milano nel 2003. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, la giovane cantautrice ha scelto di seguire la propria strada nel mondo della musica, costruendo un’identità artistica lontana dall’ombra dei genitori famosi. Nonostante il cognome altisonante, Angelica si è fatta strada con la propria voce e il suo stile unico.

Il progetto Chiamamifaro nasce nel 2021, quando Angelica decide di dedicarsi alla musica con un approccio fresco e autentico. Il nome è ispirato alla metafora del faro, simbolo di guida e luce. Il suo debutto avviene con il singolo “Domenica”, che ha ottenuto un grande riscontro sui social e nelle piattaforme di streaming. Il suo stile mescola sonorità indie-pop a testi autobiografici, con un tocco malinconico che conquista al primo ascolto.

Ad Amici 2024, Angelica si è subito distinta per la sua capacità di emozionare e per la profondità delle sue interpretazioni. Nella sfida contro Kimono, Chiamamifaro ha dimostrato una presenza scenica impeccabile e un’intensità interpretativa che le ha garantito la vittoria, proseguendo così il suo percorso all’interno del talent.

Lo scontro ad Amici 2024: due talenti, una sola vincitrice

La sfida tra Kimono e Chiamamifaro è stata un momento carico di tensione e aspettative. Da un lato, Sofia Tornambene, forte di un passato da vincitrice di X-Factor, ha portato sul palco la sua esperienza e il suo stile raffinato. Dall’altro, Angelica Gori, con la sua freschezza e autenticità, ha conquistato il giudizio positivo della giuria, riuscendo a spuntarla in un confronto che sembrava equilibrato.

La decisione di eliminare Kimono ha suscitato reazioni contrastanti sui social: molti fan hanno espresso il proprio disappunto, ricordando il talento indiscusso della giovane marchigiana, mentre altri hanno applaudito la vittoria di Angelica, definendola una nuova promessa della musica italiana.

Il futuro per Kimono e Chiamamifaro

Per entrambe le artiste, il percorso non si ferma certo qui. Kimono, nonostante l’uscita da Amici, continuerà sicuramente a lavorare sulla sua musica, forte di una fanbase fedele e del successo ottenuto in passato. La sua capacità di reinventarsi e di sperimentare nuovi generi potrebbe portarla verso progetti ambiziosi e collaborazioni importanti.

Chiamamifaro, invece, avanza nel talent show con una nuova consapevolezza e l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico ancora più vasto. La sua vittoria nella sfida contro Kimono rappresenta un trampolino di lancio per consolidare il suo progetto musicale e lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano.