Grande Fratello il papà di Tommaso svela chi sceglie tra Mariavittoria e Maica

Tommaso Franchi, uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, continua a far parlare di sé non solo per la sua presenza nella Casa, ma anche per il rapporto speciale che sta instaurando con Maria Vittoria Cozzella. A raccontarlo è il padre di Tommaso, in un’intervista rilasciata di recente al programma Non succederà più di Radio Radio, in cui si lascia andare a commenti teneri e orgogliosi sul percorso del figlio e sulla sua famiglia.

Il padre di Tommaso ha commentato con grande simpatia la sintonia tra il figlio e Maria Vittoria, definendola una ragazza interessante: “Sì, Maria Vittoria mi garba. Ancora non la conosco, ma mi piace come persona. Non assomiglia alla sua ex, ma sono certo che Tommaso stia facendo un buon percorso.”

Ma la vera protagonista è la nonna di Tommaso, che sembra essere il punto di riferimento più importante per il ragazzo: “La nonna è la sua preferita e devo dire che è un po’ gelosa. Lei mi ha detto che vede qualcosa di speciale tra Tommaso e Maria Vittoria, e questo significa tanto. Se dovesse succedere qualcosa nella Casa? Beh, la nonna si arrabbierebbe un po’, ma alla fine capirebbe. A 24 anni l’ormone c’è, e che si deve fare?”

Un papà orgoglioso del figlio e della sua maturità

Il padre di Tommaso non ha nascosto il suo orgoglio per come il figlio si stia comportando nella Casa del Grande Fratello: “In tanti mi chiamano per farmi i complimenti per mio figlio, e questo mi rincuora. Per un genitore è un grande traguardo. Tommaso si distingue per il suo modo di fare, è rispettoso e discreto. È un bravo ragazzo, e la gente lo sta notando.”

Il papà apprezza particolarmente la maturità di Tommaso nel gestire le dinamiche del reality, soprattutto nel confronto con le altre persone:

“Ha detto di ‘no’ quando ha ritenuto che fosse necessario. L’ha conosciuta un giorno e mezzo e ha avuto la lucidità di prendersi del tempo. Questo denota rispetto e discrezione, qualità che fanno la differenza.”

Il rapporto con Maria Vittoria e il confronto con Maica

Nonostante nella Casa ci sia stato un breve avvicinamento anche con Maica, il papà di Tommaso sembra convinto della preferenza del figlio per Maria Vittoria: “Direi che ha deciso per Maria Vittoria. Si sono baciati, e mi è sembrato di percepire qualcosa di autentico. Maica e Maria Vittoria sono persone diverse, ma penso che Tommaso stia seguendo il cuore.”

Il padre sottolinea l’importanza della discrezione, preferendo un approccio meno ostentato rispetto ad altre coppie nella Casa: “Non è che non approvo i momenti di passione nella Casa, ma preferisco uno stile più discreto. Mi piace quando ci sono esempi positivi davanti al pubblico.”

Una famiglia unita: l’importanza della nonna

Un aspetto centrale della vita di Tommaso è il legame profondo con la nonna, spesso citata dal ragazzo anche durante il reality. Il padre ha spiegato quanto sia forte questo rapporto:

“La nonna è il suo pilastro. Secondo me, è anche un po’ gelosa di Maria Vittoria, ma è normale. Per Tommaso, lei è un punto di riferimento, e lo guida anche da lontano.”

Se dovesse essere chiamato in puntata, il padre di Tommaso ha le idee chiare su cosa direbbe al figlio:

“Gli direi di continuare come ha fatto finora. La risposta me la sta dando la gente che mi parla di lui: è un bravo ragazzo. Non è mai stato davanti alle telecamere, ma si sta comportando benissimo, con rispetto e maturità.”

Il padre ha raccontato anche qualcosa sulla vita amorosa del figlio al di fuori del Grande Fratello:

“La storia più lunga di Tommaso è durata un anno e mezzo. Sì, è stato innamorato, e com’è giusto che sia, a 20 anni bisogna innamorarsi. Io la conoscevo, e mi piaceva. L’importante è che chiunque stia con lui lo faccia stare bene.”