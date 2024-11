Amici che fine ha fatto Deddy cantante barbiere di 0 Passi

Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è un nome che i fan di Amici 20 ricorderanno sicuramente. Il cantante torinese, diventato popolare grazie alla sua voce e alla semplicità che lo contraddistingueva, è stato uno dei protagonisti più amati della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, che si concluse con la vittoria della ballerina Giulia Stabile.

Dennis entrò ad Amici nel team di Rudy Zerbi, che fin dall’inizio credette nelle sue potenzialità. Il ragazzo arrivava alla scuola senza aver mai studiato realmente canto essendo un barbiere. Proprio per questo per ricordarsi i tanti sacrifici aveva una collanina con le forbici. Durante il programma, Deddy si distinse non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la storia d’amore con Rosa Di Grazia, ballerina del team di Lorella Cuccarini. Il loro legame, nato tra le mura della scuola, appassionò i fan, tanto da diventare uno dei temi più discussi del programma.

Tra le sue canzoni più iconiche durante il talent ricordiamo “0 Passi”, “Il cielo contromano” e “La prima estate”, brani che lo portarono a classificarsi quinto nella classifica generale e terzo tra i cantanti, dietro a Sangiovanni, vincitore della categoria, e Aka7even. I suoi singoli hanno riscosso un grande successo, ottenendo 4 dischi di Platino (due per “Il cielo contromano” e due per “0 Passi” e 1 disco d’Oro per “La prima estate”. La sua eliminazione durante l’ultima puntata del serale lasciò i fan delusi, ma il cantante non si fermò e iniziò subito a costruire una carriera musicale che sembrava promettere molto.

Cosa fa oggi Dennis Rizzi

Dopo l’esperienza ad Amici, Deddy ha deciso di abbandonare il suo pseudonimo per tornare al suo nome di battesimo, Dennis. Questo cambiamento rappresenta una nuova fase della sua carriera e della sua vita personale. Lo ha spiegato così: “Era arrivato il momento in cui Deddy aveva bisogno di Dennis. Mi sono reso conto che Deddy mi ha fatto crescere, ma in fondo sono sempre stato io. Ora voglio essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri”.

Dennis ha recentemente pubblicato un nuovo singolo, “Un altro nome”, che racconta la crescita di un ragazzo di 22 anni, con le sue vittorie e sconfitte. Attraverso questo brano, il cantante affronta un dialogo interiore, simbolo della sua maturazione artistica e personale. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo stile fresco e diretto, Dennis continua a scrivere musica, evolvendo il suo sound e raccontando nuovi capitoli della sua vita.

La vita sentimentale di Dennis

Durante la sua partecipazione ad Amici, Dennis intraprese una relazione con Rosa Di Grazia, relazione che proseguì anche dopo il programma ma si concluse nel 2021. Rosa, in un’intervista, spiegò che i due erano rimasti in buoni rapporti: “Siamo giovani e abbiamo tutta la vita davanti. Gli auguro sempre il meglio.”

Oggi, però, Dennis ha ritrovato l’amore accanto a Nicole Cena, una giovane livornese con un curriculum già ricco: ha partecipato a programmi come Ciao Darwin, Gialappa’s Band e si è classificata tra le top 25 di Miss Mondo. La coppia, seppur riservata, ha ufficializzato la relazione sui social con un tenero video di auguri pubblicato da Nicole per il compleanno di Dennis.

Deddy e il futuro

Nonostante non abbia partecipato al programma This Is Me, dedicato ai talenti di Amici, Dennis continua il suo percorso artistico con determinazione. La scelta di abbandonare il nome d’arte rappresenta il desiderio di presentarsi al pubblico in modo più autentico e maturo.

Con una nuova identità musicale e personale, Dennis si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Il ragazzo semplice che abbiamo conosciuto ad Amici è cresciuto, ma non ha mai perso il legame con le sue origini, continuando a emozionare i fan con la sua musica e il suo viaggio di scoperta personale.