Amici i dubbi sulla strana eliminazione di Rebecca

Il daytime di Amici 24 del 21 novembre 2024 ha lasciato tutti senza parole: Rebecca, ballerina seguita dalla professoressa Deborah Lettieri, è stata eliminata dopo una sfida immediata contro il talentuoso Dandy. Una scelta inaspettata, quella della Lettieri, che ha deciso di anticipare la sfida prevista per domenica, spiazzando non solo la sua allieva ma anche il pubblico a casa.

La decisione di anticipare la sfida è stata motivata dalla Lettieri con un ragionamento piuttosto insolito. La docente ha spiegato a Rebecca di voler evitare “procrastinazioni inutili” e ha criticato indirettamente l’atteggiamento del collega Emanuel Lo in una situazione analoga. Secondo Deborah, non era corretto continuare a “illudere” l’allieva, pur riconoscendo il talento della giovane ballerina.

“Ho chiesto di anticipare la sfida perché preferisco non portarla avanti senza un motivo chiaro. Dandy è forte, bravo e comunicativo, credo sia arrivato il momento di mettervi alla prova”, ha detto la professoressa. La decisione ha però suscitato reazioni contrastanti: da un lato, i fan di Rebecca hanno visto questa mossa come un modo per metterla in difficoltà, dall’altro, alcuni spettatori hanno apprezzato la sincerità della Lettieri.

Rebecca, visibilmente sorpresa e turbata dalla decisione, ha espresso le sue emozioni prima della sfida. “Non pensavo fosse oggi, è tutto inaspettato. Interrompere il mio percorso qui sarebbe un fallimento gigante. Ho bisogno di farcela, di dimostrare quanto valgo”, ha dichiarato la ballerina, mostrando un lato umano e vulnerabile che ha commosso il pubblico.

In studio, Rebecca ha affrontato Dandy con tutta la sua determinazione. Nonostante l’impegno, però, il giudice esterno Garrison ha scelto di premiare l’energia e l’espressività di Dandy. “Mi hanno colpito il suo movimento e la sua capacità di dialogare con il pubblico”, ha spiegato il coreografo, ufficializzando l’eliminazione di Rebecca.

Le reazioni sui social: plebiscito pro Rebecca

L’eliminazione di Rebecca ha scatenato un vero e proprio plebiscito sui social. Molti utenti hanno criticato la Lettieri, accusandola di aver sottoposto la sua allieva a uno stress inutile con una sfida improvvisa. “Se voleva mandarla via, poteva farlo senza questo teatrino”, scrive un utente. Altri, invece, trovano incomprensibile che una professoressa decida di mettere in difficoltà un’allieva senza apparenti motivazioni urgenti.

Non manca chi vede nella scelta di Deborah Lettieri un’operazione poco trasparente: “Non era mai successo che un professore cambiasse idea così all’improvviso. Qualcosa non quadra”, scrivono in molti. C’è anche chi difende la Lettieri, sostenendo che la sfida fosse inevitabile e che Rebecca avrebbe comunque dovuto dimostrare il suo valore.

Rebecca ha lasciato la scuola tra lacrime e rimpianti: “So di non aver reso orgogliosa me stessa, né te”, ha detto alla Lettieri, che a sua volta si è commossa: “Sarai una ballerina anche fuori da qui”. Prima di salutare, le due si sono scambiate una promessa: “Continua a ballare, promettimi che ci risentiremo”.

L’eliminazione di Rebecca solleva interrogativi sulle dinamiche interne della scuola di Amici. È stata una scelta giusta per il bene del programma o un errore che ha spezzato il percorso di una ballerina talentuosa? Il dibattito sui social è ancora acceso, segno che questa decisione ha toccato profondamente sia il pubblico che gli stessi protagonisti del talent.