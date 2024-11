Ballando con le stelle ballerino già in gara passa con Paolantoni

La competizione di Ballando con le Stelle 2024 entra sempre più nel vivo, ma non senza imprevisti. Uno degli episodi che ha attirato maggior attenzione è stato l’infortunio della ballerina Anastasia Kuzmina, partner di Francesco Paolantoni. Durante l’esibizione di sabato scorso, Anastasia ha subito una lesione al legamento che l’ha costretta a fermarsi temporaneamente. Grazie a un’idea di Milly Carlucci, il viaggio di Paolantoni nel programma continua con il supporto di un ballerino già in gara: Giovanni Pernice.

Dopo l’ultima esibizione, Anastasia Kuzmina ha riportato una lesione al legamento che le impedisce di appoggiare il piede a terra. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Francesco Paolantoni, che ha ricordato con ironia e preoccupazione i momenti successivi al problema fisico. Durante la settimana anche la ballerina professionista ci ha tenuto ad aggiornare i fan del suo stato di salute rassicurando che non è rotto niente e che proverà ad appoggiare il piede a terra. Come consiglio il dottore le ha detto di ascoltare il suo corpo.

Giovanni Pernice entra in sala prove con Paolantoni

Per non penalizzare Francesco Paolantoni, Milly Carlucci ha deciso di coinvolgere Giovanni Pernice, già maestro in gara in coppia con Bianca Guaccero, per affiancare Anastasia Kuzmina in sala prove. Milly ha spiegato la soluzione così: “Sarà una sala prove a tre. Anastasia guiderà le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Si preannuncia una dinamica molto particolare e spettacolare.”

Pernice, noto per il suo rigore e talento, ha subito accettato l’incarico, scherzando e spiegando che tra lui e Paolantoni si è creata subito chimica. Ha visto del talento. Anche il comico non si è sottratto alle risate rivelando che dal primo momento che si sono sfiorati sapeva che sarebbe accaduto qualcosa. Alla fine lo ha ringraziato per averlo scelto.

Milly Carlucci ha sottolineato come questo nuovo trio, pur insolito, possa rivelarsi utile anche per interpretare con più intensità balli passionali come il tango: “Quando sarai uscito dalle grinfie di Giovanni Pernice, saprai cos’è la sofferenza. E potrai interpretare il tango come si deve.”

Cosa aspettarsi dalla prossima esibizione

Con questa combinazione inedita, l’attenzione sulla performance di Francesco Paolantoni è altissima. Giovanni Pernice, maestro già apprezzato per la sua capacità di portare i concorrenti al massimo livello, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la crescita del comico sul dancefloor. Nonostante l’assenza temporanea di Anastasia Kuzmina sulla pista, la sua guida tecnica resta fondamentale, e con l’aiuto di Giovanni, il percorso di Francesco continua con rinnovata energia e determinazione.