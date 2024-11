Ballando con le stelle Bruganelli svela cosa ne pensa Bonolis

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024 si è rivelato uno dei capitoli più interessanti di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis ha saputo catturare l’attenzione del pubblico non solo per le sue performance, ma anche per il suo carattere diretto e i momenti di scontro con la giuria. Il suo percorso nel programma è stato segnato da difficoltà fisiche e polemiche, che hanno messo in luce la sua determinazione e, al tempo stesso, il suo spirito combattivo.

Uno dei momenti più difficili per Sonia è arrivato durante la preparazione di una coreografia particolarmente complessa, quando ha subito un infortunio che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione. Secondo quanto dichiarato dalla stessa concorrente, il problema fisico l’ha costretta a interrompere temporaneamente le prove e a sottoporsi a terapie riabilitative. Nonostante il dolore e i limiti imposti dall’infortunio, Sonia ha deciso di non arrendersi, mostrando una determinazione che ha sorpreso anche il suo maestro di ballo Carlo Aloia.

Gli infortuni di Sonia Bruganelli

In una delle puntate successive, Sonia ha eseguito una coreografia adattata alle sue condizioni fisiche, ricevendo commenti contrastanti da parte dei giudici. Mentre alcuni hanno elogiato la sua tenacia, altri hanno sottolineato una mancanza di fluidità nell’esecuzione, scatenando la reazione della concorrente. Come darle torto? ha subito diversi infortuni durante la sua partecipazione al programma. A ottobre ha riportato la frattura di una costola, come confermato da un referto medico condiviso sui social. Successivamente, a novembre, ha subito un ulteriore infortunio, fratturando una terza costola. Questi incidenti hanno rappresentato sfide significative per il suo percorso nel programma.

Nonostante le difficoltà e le polemiche, Sonia Bruganelli può contare su una buona fetta di pubblico che apprezza il suo spirito combattivo e la sua autenticità. Sui social, molti fan hanno lodato il suo coraggio nel mettersi in gioco e affrontare le sfide con determinazione.

Le liti tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Il primo confronto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è avvenuto lo scorso ottobre. Dopo un’esibizione, la giurata ha commentato che la forte personalità della concorrente sembrava svanire sulla pista da ballo. L’opinionista ha replicato, esprimendo delusione per il giudizio ricevuto. Qualche puntata successiva Bruganelli ha lanciato una frecciatina alla Lucarelli, riferendosi al fatto che i suoi lettori devono pagare per leggere i suoi contenuti. La giornalista ha risposto per le rime dicendo di doversi guadagnare da vivere da sola, rivelando che Sonia avrebbe provato questa estate a sostituirla come giurata.

Sonia Bruganelli e i commenti di Paolo Bonolis

L’opinionista, qualche giorno prima della sua eliminazione, su Istagram aveva scherzato sul suo ex marito Paolo Bonolis dicendo: “Io non posso dire quello che dice, cosa pensa della giuria, perché… vabbè, mi fa molto ridere. Poi, ora se dico che giudica i giurati, domani esagerano. No, si scherza, scherziamo insieme. Lui mi dice delle cose che mi fanno ridere. Cosa dice “Ma che davvero?”. Ecco cosa dice”.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle 2024 in coppia con Carlo Aloia è poi tornata sull’argomento in TV. Nel salotto televisivo de La Vita in Diretta è stata pungolata sul tema dal conduttore e principe del tesoretto Alberto Matano. Il giornalista era curioso di sapere qualcosina in più su cosa dice Paolo Bonolis quando vede Ballando con le stelle, cosa pensa della giuria e del percorso della ex moglie. Sonia Bruganelli, con il suo consueto spirito ironico, ha replicato ad Alberto Matano spiegando: “Lo sapevo che sarebbe successo, lo avevo intuito mentre stavo parlando. È così, prima parlo e poi penso, ed è sempre stato il mio grande problema. Ma nulla di straordinario. Io e Paolo ridiamo spesso insieme, scherziamo sulla giuria, è tutto un gioco. E cosa dice dei miei balli? Paolo, che conosce benissimo i meccanismi televisivi dopo anni di esperienza, mi prende in giro dicendo: “Con tre costole ammaccate, che stai a fa?”. Insomma, è una battuta che mi ripete sempre”. In sostanza la Bruganelli qualcosa ha fatto intuire sui commenti di Paolo Bonolis sul mondo di Ballando con le Stelle. Sarebbe bello poterli ascoltare dal diretto interessato, magari sui social.