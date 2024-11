Grande Fratello Federica bacia uno poi abbraccia l’altro: è polemica

Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, è al centro dell’attenzione nella Casa del Grande Fratello. Il suo comportamento ambiguo nei confronti dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice e del tentatore Stefano Tediosi, con cui aveva chiuso il reality estivo, ha scatenato critiche e polemiche sui social. La gieffina è accusata di utilizzare le dinamiche sentimentali per ottenere visibilità, ma il pubblico sembra non apprezzare il tentativo di replicare il successo dello scorso anno con il triangolo tra Perla, Mirko e Greta.

Federica e Alfonso hanno fatto parlare di sé con un bacio appassionato durante un ballo sulle note di Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. Poche ore dopo, Federica si è avvicinata a Stefano, abbracciandolo affettuosamente, scatenando la delusione di Alfonso, visibilmente infastidito dalla situazione. L’ex fidanzato, con cui Federica ha condiviso otto anni di relazione, sembra non riuscire a comprendere il comportamento contraddittorio della ragazza.

Federica, dal canto suo, ha cercato di giustificarsi, definendo Alfonso “troppo pesante” e sottolineando la spontaneità delle sue azioni. Queste spiegazioni non hanno convinto il pubblico né molti coinquilini.

Un ingresso già turbolento

Dall’ingresso nella Casa, Federica aveva chiarito che la sua relazione con Alfonso fosse ormai chiusa. Nonostante ciò, il bacio sotto le coperte con il suo ex ha sorpreso tutti. La situazione si è ulteriormente complicata con l’arrivo di Stefano, il tentatore con cui aveva avuto un flirt dopo Temptation Island, e del cugino di Titty, Antonio Fico, che ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con la gieffina, portando persino delle chat come prova.

Il comportamento di Federica ha polarizzato il pubblico. Sui social, molti accusano la ragazza di utilizzare i suoi rapporti sentimentali come strategia di gioco. Alcuni lamentano che il triangolo amoroso, apparentemente creato per generare dinamiche, non regga il confronto con quello della scorsa edizione, che coinvolgeva protagonisti già consolidati.

La situazione continua a dividere anche gli spettatori nella Casa, con alcuni concorrenti che appoggiano Federica e altri che la criticano apertamente. Resta da vedere come evolveranno le relazioni e se Federica riuscirà a recuperare l’appoggio del pubblico, sempre più critico nei suoi confronti.

Federica e Alfonso cosa era successo a Temptation Island

Federica e Alfonso sono stati tra le coppie più discusse di Temptation Island 2024. Fin dalla prima puntata, Federica ha espresso il suo malessere per l’eccessiva gelosia del fidanzato, una gelosia che negli anni le ha impedito di vivere liberamente molte esperienze. “Non posso chiamare nessuno se litighiamo, non ho amiche a causa sua”, ha confidato tra le lacrime alle altre ragazze, aggiungendo che Alfonso le faceva pesare persino le sue uscite di lavoro. Un altro episodio simbolico del loro rapporto è stato il racconto legato ai costumi da bagno: Alfonso le imponeva di indossare modelli “da nonna”, ma lei, di nascosto, aveva finalmente acquistato qualcosa di diverso, dichiarando: “Mi sono svegliata”.

Alfonso, dal canto suo, non ha tardato a replicare alle accuse, accusando Federica di volerlo provocare di proposito. Durante il percorso, però, le dinamiche tra i due si sono complicate ulteriormente: Federica si è avvicinata al single Stefano, iniziando a mostrare una nuova consapevolezza di sé, mentre Alfonso ha legato sempre più con la tentatrice Silvy. Questo doppio avvicinamento ha portato Federica a un duro sfogo, in cui ha ammesso il suo desiderio di essere finalmente libera di esprimersi, senza dover più reprimere ciò che sente. Ha anche confessato di sentire la mancanza del fidanzato, in un mix di emozioni contrastanti che ha reso il loro percorso uno dei più intensi della stagione.