Amici Dandy che somiglianza con l’ex oggi professionista

Il palco di Amici di Maria De Filippi non è solo una vetrina per i talenti emergenti, ma spesso regala coincidenze e curiosità che catturano l’attenzione del pubblico. Tra le storie più interessanti di questa edizione, spicca l’incredibile somiglianza fisica tra il nuovo allievo Dandy e il ballerino John Erik, protagonista del talent show tre anni fa e oggi parte del corpo di ballo professionista del programma. Entrambi, accomunati non solo dall’aspetto ma anche dalla passione per la danza, hanno percorso strade diverse per arrivare a brillare sullo stesso palcoscenico.

Dietro il nome d’arte Dandy si cela Dandy Cipriano, giovane ballerino di 22 anni nato e cresciuto a Roma da genitori di origini filippine. Fin da piccolo, Dandy ha coltivato un grande amore per la danza, specializzandosi in hip-hop e stili urban. Prima di approdare ad Amici, ha avuto modo di farsi notare partecipando al programma “Viva Rai 2”, condotto da Fiorello, esperienza che ha arricchito il suo bagaglio artistico e professionale.

Dandy è entrato nella scuola di Amici sostituendo Rebecca Ferreri, eliminata durante una sfida. La sua performance è stata giudicata vincente dalla commissione, e il suo talento gli ha garantito un posto tra gli allievi. Attualmente è seguito dalla professoressa Deborah Lettieri, che apprezza la sua grinta, il suo stile unico e la capacità di comunicare emozioni attraverso il movimento.

John Erik: dalla sfida ad Amici al team dei professionisti

John Erik Dela Cruz, nato a Roma nel 1996, condivide con Dandy non solo le origini filippine ma anche una straordinaria passione per la danza. A differenza di molti ballerini, John Erik è autodidatta: ha perfezionato la sua tecnica presso l’Accademia Bounce Factory di Roma, diventando un interprete versatile e dinamico.

Nel 2021, John Erik è approdato ad Amici vincendo una sfida contro Cosmary, entrando a far parte della squadra di Veronica Peparini. Nonostante il suo percorso nella scuola sia stato breve – eliminato alla terza puntata del serale – ha lasciato un segno con il suo carisma e il suo talento. Dopo l’esperienza nel talent, John Erik ha continuato a lavorare nel mondo della danza, entrando nel corpo di ballo professionista del programma, dove oggi si esibisce accanto ai grandi talenti che il format continua a scoprire e valorizzare.

Una somiglianza che colpisce

L’incredibile somiglianza fisica tra Dandy e John Erik non è passata inosservata. Entrambi hanno tratti somatici simili, legati alle loro origini filippine, e uno stile che trasmette energia e passione. Nonostante non vi siano legami di parentela, molti fan hanno sottolineato quanto sembrino quasi “fratelli separati alla nascita”.

Questa coincidenza non si limita all’aspetto: entrambi i ballerini condividono un’innata capacità di calamitare l’attenzione del pubblico. Se John Erik ha già consolidato la sua posizione come professionista, Dandy sta ora tracciando il suo percorso, dimostrando di avere tutte le carte in regola per costruirsi una carriera solida e brillante.

Le storie di Dandy e John Erik dimostrano come Amici sia una piattaforma inclusiva, capace di dare spazio a giovani di ogni provenienza e background. La scuola non è solo un luogo dove si apprende, ma una famiglia artistica in cui talento, impegno e diversità trovano una casa comune.

Se Dandy rappresenta la promessa del futuro, John Erik è l’esempio di come una breve parentesi ad Amici possa trasformarsi in un trampolino verso una carriera nel mondo dello spettacolo. I due ballerini, che oggi condividono il palco in ruoli diversi, incarnano il sogno di chi vuole esprimere sé stesso attraverso l’arte e il movimento.