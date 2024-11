Ballando con le stelle eliminata Bruganelli: la reazione

La puntata di ieri sera, 23 novembre 2024, di Ballando con le Stelle è stata un concentrato di emozioni, colpi di scena e performance che hanno segnato il destino di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. La coppia è stata eliminata con il 19% dei voti, nello spareggio finale con Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti (42%) e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina (39%).

La prima coppia a scendere in pista è stata quella di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che si sono cimentati in un appassionante paso doble. Nonostante la caviglia fasciata a causa di un infortunio subito durante le prove, Anastasia ha dato il massimo, dimostrando grande professionalità. Selvaggia Lucarelli ha commentato con la sua consueta ironia: “Francesco, Anastasia ha avuto coraggio ad affidarsi a te dopo che l’hai fatta cadere“.

Subito dopo è toccato ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che hanno raccolto il favore della giuria grazie a una performance intensa e tecnicamente impeccabile. Carolyn Smith e Fabio Canino, in particolare, si sono mostrati entusiasti della loro crescita nel programma.

Infine, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno presentato un tango sulle note di Beggin che, a detta di Guillermo Mariotto, è stato il loro momento migliore: “La vostra migliore performance“. Selvaggia Lucarelli, seppur pungente, ha riconosciuto l’impegno della coppia: “Ho apprezzato i 15 secondi in penombra, ma devo dire che è stata un’esibizione dignitosa”.

Ballando con le stelle la classe di Sonia Bruganelli dopo l’eliminazione

Dopo l’annuncio dell’eliminazione, Sonia Bruganelli sui social ha dimostrato grande sportività. Con il suo consueto stile ironico, ha salutato il pubblico cambiandosi le scarpe da ballo e scherzando sui segni lasciati dalla competizione: “La danza mi ha lasciato cose belle e brutte, tra cui i calli ai piedi“.

Sonia sempre in alcune storie su Instagram in cui è apparsa raggiante e serena. Ha ringraziato calorosamente tutti coloro che l’hanno sostenuta, affermando di essere grata per questa esperienza unica. Nonostante gli infortuni che l’hanno accompagnata durante le settimane di prove, ha sottolineato quanto il percorso a Ballando con le Stelle sia stato arricchente. C’è ancora una speranza per la coppia: il ripescaggio.

La Bruganelli ha dimostrato che, oltre alle competenze tecniche, ciò che conta in una competizione come Ballando con le Stelle è l’attitudine. Ha lasciato il programma con il sorriso, ringraziando tutti e prendendo con filosofia i sacrifici richiesti dalla danza.Riuscirà a tornare in gara grazie al ripescaggio? Per ora, i fan possono godersi la sua energia positiva sui social e ricordare il suo tango come una delle esibizioni più apprezzate della serata.