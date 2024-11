Ballando con le Stelle l’atteso fuorionda Madonia-Pellegrini VIDEO

La puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera sabato 23 novembre 2024 è stata ricca di emozioni, tra esibizioni spettacolari e momenti di tensione. Uno dei più discussi è stato lo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli, scaturito da una battuta della giudice che il ballerino non ha gradito. A infiammare la situazione è stato il successivo fuorionda, che ha aggiunto nuovi dettagli alla vicenda.

La battuta di Selvaggia Lucarelli

Durante la serata, l’esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia, un tango, ha conquistato ben 48 punti, dimostrando una crescita costante nel programma. Sembrava stesse andando tutto per il meglio tra complimenti sui miglioramenti come coppia di ballo e per la nuotatrice. Poi il finimondo: poco prima del verdetto, Selvaggia Lucarelli ha commentato con ironia: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia.”

La battuta non è stata accolta con leggerezza da Madonia, che ha preso la parola per difendersi: “Non è una coincidenza che ci sia questa crescita di voti” tuona il passionale ballerino siciliano che aggiunge che la serenità per lavorare bene viene data anche dalla persona che si ha accanto. La situazione è rapidamente degenerata quando Selvaggia ha replicato, affermando che l’atteggiamento di Madonia danneggia il percorso della Pellegrini. Il ballerino ha ribattuto con fermezza: “tu danneggi la giuria.”

Ballando con le Stelle cosa è successo dopo lo scontro Madonia-Lucarelli

Dopo lo scontro, il profilo Instagram ufficiale del programma ha mostrato cosa è accaduto fuorionda. Angelo Madonia, scendendo verso la sala delle stelle, ha chiesto scusa a Federica Pellegrini, probabilmente per il suo sfogo,

Durante le interviste post-esibizione, solo Federica Pellegrini si è presentata, mentre Madonia ha preferito evitare ulteriori commenti. Questo dettaglio ha alimentato speculazioni sul clima di tensione all’interno della coppia. Poco dopo, Alberto Matano ha chiesto se fosse vero che Federica Pellegrini aveva lasciato gli studi. L’ex campionessa olimpica è uscita per smentire, ma il nervosismo era evidente. La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle è proseguita con lo spareggio finale, che ha visto l’eliminazione di Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni, in una serata che non ha risparmiato colpi di scena.