Ballando con le stelle per Selvaggia Lucarelli è tornato Todaro

La puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle di sabato 23 novembre ha visto al centro dell’attenzione l’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, un boogie che ha letteralmente spaccato la giuria. Se da un lato il talento tecnico della coppia è stato riconosciuto, dall’altro non sono mancate critiche sulla mancanza di originalità. Ed è in questo contesto che Selvaggia Lucarelli ha chiamato in causa Raimondo Todaro.

La giurata, spesso al centro delle polemiche, non ha risparmiato critiche alla coreografia di Giovanni Pernice: “Non c’è nulla da eccepire dal punto di vista tecnico, ma non mi ha entusiasmato. Questa esibizione è ben fatta, ma noiosa. L’ho vista mille volte”, ha dichiarato, trovandosi d’accordo con Guillermo Mariotto, che già in una puntata precedente aveva criticato lo stile di Pernice.

Ballando con le stelle e l’accostamento Pernice-Todaro

La giudice ha anche accostato Giovanni Pernice a Raimondo Todaro, ex ballerino storico del programma. La Lucarelli ha detto che il partner di Bianca Guaccero le ricorda per certi versi proprio Raimondo Todaro di qualche anno fa, nel senso che Pernice per lei porta roba già vista in pista . Un commento che ha acceso il dibattito, considerando i frequenti screzi tra Lucarelli e l’ex prof di Amici quando quest’ultimo faceva parte del programma. L’accostamento a Todaro da parte di Selvaggia Lucarelli è stato interpretato da alcuni come una frecciata velata, considerando i trascorsi tra la giudice e l’ex ballerino. In passato, infatti, i due avevano avuto accesi confronti, e i commenti di Selvaggia non erano mai stati particolarmente lusinghieri nei confronti di Todaro.

Rossella Erra e Saira di Varia difendono Giovanni Pernice

Le critiche di Selvaggia Lucarelli hanno trovato un’avversaria decisa in Rossella Erra, che si è scagliata contro la giudice:

“Fai sempre paragoni, sembra che tu abbia già deciso chi deve vincere”, ha detto l’opinionista, difendendo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Anche Sara Di Vaira ha preso le difese della coppia, sottolineando l’eccellenza tecnica della coreografia:

“Non voglio commentare la giuria, ma il ballo. La coreografia di Giovanni non aveva nulla di sbagliato”, ha dichiarato, ribadendo la professionalità del ballerino.

Non è la prima volta che Giovanni Pernice finisce sotto il mirino della giuria. In una puntata precedente, Guillermo Mariotto aveva criticato aspramente il paso doble della coppia, affermando:“Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco?”Nonostante le critiche, Bianca Guaccero ha continuato a dimostrare il suo talento, mantenendo alta la qualità delle esibizioni.