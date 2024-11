Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle: il sostituto

Con l’uscita di scena di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle per divergenze professionali, la produzione si trova a dover decidere chi sarà il nuovo partner della campionessa olimpica Federica Pellegrini. Due nomi emergono tra i candidati: Moreno Porcu e Pasquale La Rocca, ballerini professionisti già ben noti al pubblico del programma. Ma chi tra loro affiancherà Federica nelle fasi decisive del programma?

Moreno Porcu, ballerino sardo classe 1992, è una presenza di spicco nello show. La sua esperienza a Ballando con le Stelle inizia nel 2022, quando ha fatto il suo debutto in coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio, formando la prima coppia tutta al maschile nella storia del programma. La loro partecipazione è stata un momento di grande significato, contribuendo a dare visibilità alla comunità LGBTQ+ in un contesto popolare come quello di Rai 1.

In questa edizione, Moreno non ha avuto una coppia fissa, ma ha svolto un ruolo essenziale dietro le quinte, assistendo i ballerini per una notte durante le loro esibizioni come quella di Elettra Lamborghini, stregata dal talento del ballerino. Questa esperienza dimostra la sua capacità di adattarsi rapidamente a nuovi partner e situazioni, una qualità che potrebbe essere decisiva se venisse scelto per affiancare Federica Pellegrini.

Pasquale La Rocca, nato a Napoli nel 1989, è un ballerino di fama internazionale e un vero e proprio maestro dei record. Oltre a essere un volto noto del programma italiano, ha partecipato a diverse edizioni di Ballando con le Stelle in Irlanda e Belgio, vincendo in entrambe le nazioni.

Nel 2022, Pasquale è salito alla ribalta in Italia vincendo la competizione insieme a Luisella Costamagna, nonostante una serie di difficoltà fisiche affrontate dalla sua partner. L’anno dopo ha vinto ancora una volta, questa volta in coppia con Wanda Nara. Nell’edizione attuale, era in gara in coppia con la cantante Nina Zilli, ma a causa di un infortunio di quest’ultima, la coppia ha dovuto interrompere la competizione. Si pensava che potesse recuperare ma le notizie sono discordanti.

Questa temporanea assenza di impegni rende Pasquale un candidato perfetto per affiancare Federica Pellegrini. La sua comprovata esperienza, unita alla capacità di creare un forte legame artistico con le sue partner, rappresenta una garanzia per le fasi finali dello show. Nel frattempo ha aiutato Alberto Matano e la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi alle loro coreografie quando sono stati ballerini per una notte.

Chi sarà il prossimo partner di Federica Pellegrini

Entrambi i ballerini offrono caratteristiche uniche che potrebbero rivelarsi decisive:

Moreno Porcu : con la sua recente esperienza nel programma e il suo stile versatile, potrebbe creare una sintonia immediata con Federica Pellegrini, aiutandola a esprimere al meglio le sue qualità in pista.

: con la sua recente esperienza nel programma e il suo stile versatile, potrebbe creare una sintonia immediata con Federica Pellegrini, aiutandola a esprimere al meglio le sue qualità in pista. Pasquale La Rocca: grazie al suo curriculum di successi e alla capacità di valorizzare le performance delle sue partner, garantirebbe un approccio tecnico e professionale per puntare alla vittoria.

La scelta del nuovo partner sarà cruciale per Federica, che finora ha dimostrato grande impegno e progressi nel suo percorso a “Ballando con le Stelle”. Intanto, i fan attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale, curiosi di scoprire chi la accompagnerà nella semifinale.

Federica Pellegrini è tra le concorrenti più amate di questa edizione. La sua crescita artistica è stata riconosciuta anche dai giudici, e la sua determinazione potrebbe portarla fino alla finale. Con l’aiuto del nuovo partner, che sia Moreno o Pasquale, l’ex campionessa olimpica avrà l’opportunità di continuare a sorprendere e a emozionare il pubblico.