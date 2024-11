Ballando con le stelle parla Sonia Bruganelli sul caso Madonia

La vicenda legata all’uscita di Angelo Madonia da “Ballando con le Stelle” continua a far discutere, e oggi si aggiunge un tassello importante: Sonia Bruganelli, compagna del ballerino, ha commentato quanto accaduto durante un’ospitata a La Vita in Diretta, nella puntata del 25 novembre. Sebbene abbia cercato di mantenere un atteggiamento riservato, le sue dichiarazioni hanno lasciato intravedere qualche dettaglio in più sulla situazione.

Intervistata da Alberto Matano, Sonia Bruganelli ha scelto di mantenere un profilo basso, trincerandosi dietro un diplomatico “no comment”. Ha confermato che se il comunicato della RAI parlava di divergenze professionali tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini, la sua partner di ballo nello show, sarà così.

“Non ci siamo ancora parlati e questa cosa non mi riguarda”, ha dichiarato Bruganelli, glissando con eleganza sulle domande più pungenti. La compagna di Madonia ha preferito non entrare nei dettagli, ma la sua espressione e le parole misurate lasciano intuire che la questione potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Ballando con le stelle il tango delle polemiche

Durante la puntata, Matano ha fatto riferimento al tango eseguito da Angelo e Federica nella serata di sabato, sottolineando come la coreografia fosse stata offuscata dai successivi commenti che esulavano dal contesto ballo.

A tal proposito, Sonia ha acconsentito con il conduttore, condividendo l’idea che “dopo il tango di Federica e Angelo non era forse il caso di parlare di me, ma del loro ballo”. Una considerazione che sottolinea quanto la questione personale abbia finito per prevalere sul talento e sulle performance dei protagonisti.

Sonia Bruganelli ha dimostrato ancora una volta il suo stile deciso e professionale, evitando di lasciarsi andare a polemiche inutili. Conoscendo il suo carattere forte e diretto, la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbe esprimere la sua opinione in modo più articolato. L’opinionista, infatti, non ha mai nascosto le sue idee e ha sempre saputo affrontare anche le situazioni più complesse con trasparenza.

L’uscita di Angelo Madonia da “Ballando con le Stelle” per divergenze professionali continua a far parlare, mentre il programma si prepara alla semifinale. Federica Pellegrini è ora senza un partner ufficiale, e la produzione dovrà decidere chi la affiancherà per il resto della competizione. Intanto, il pubblico attende con trepidazione ulteriori sviluppi, sia da parte di Angelo Madonia che di Sonia Bruganelli, che con ogni probabilità non tarderà a dire la sua su questa intricata vicenda.

Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

Nell’edizione del 2022 di “Ballando con le Stelle”, Angelo Madonia ha fatto coppia con la conduttrice radiofonica Ema Stokholma. La loro collaborazione è stata caratterizzata da un’intesa crescente, sia sul piano professionale che personale. La coppia ha mostrato una notevole sintonia in pista, conquistando il pubblico e la giuria con esibizioni coinvolgenti. La loro relazione è andata oltre il programma, trasformandosi in una storia d’amore che ha attirato l’attenzione. La relazione si è conclusa alla fine del 2023, come dichiarato da Ema Stokholma, citando differenze caratteriali e gelosia come motivi della separazione.

Nel 2024, Angelo Madonia è tornato sul palco di “Ballando con le Stelle” al fianco della campionessa olimpica di nuoto, Federica Pellegrini. La loro collaborazione ha suscitato grande interesse, data la notorietà di entrambi. Nonostante le aspettative, il percorso della coppia è stato segnato da alcune difficoltà che alla luce dei netti miglioramenti della nuotatrice sembravano superate.