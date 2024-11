Ballando con le Stelle ruolo di Milly nell’addio di Madonia?

La notizia dell’uscita di scena di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle continua a tenere banco. A far discutere, oltre al comunicato ufficiale della produzione, sono le parole pronunciate da Milly Carlucci durante la diretta di sabato 23 novembre. Dopo il confronto acceso tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, la conduttrice aveva dichiarato che avrebbe parlato personalmente con il ballerino per chiarire alcune cose. Sui social, molti telespettatori sospettano che proprio questa intenzione di Milly possa aver dato il là alle riflessioni sulle divergenze professionali tra Madonia e la produzione.

Lo scontro tra Madonia e Lucarelli e l’intervento di Milly Carlucci

Durante la puntata di sabato, il clima si è surriscaldato quando, subito dopo l’esibizione di Angelo Madonia e Federica Pellegrini, Selvaggia Lucarelli ha pronunciato un commento che ha toccato la sfera personale del ballerino:

“Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo, hai dato il meglio di te stasera. Per la prima volta c’era intesa, vi ho visto più felici di ballare insieme“.

Le parole della Lucarelli non sono piaciute a Madonia, che ha replicato duramente dopo che la giurata ha sottolineato che la star della coppia è la Pellegrini:

“Tu fai battute perché sai dove arrivare. Io danneggio Federica? E tu danneggi la giuria.”

Il confronto, che ha messo in imbarazzo lo studio, ha richiesto l’intervento della padrona di casa, Milly Carlucci, che ha cercato di riportare la calma. Alla fine della discussione, Milly ha dichiarato che avrebbe parlato personalmente con il ballerino siciliano, ovviamente con il consueto sorriso sulle labbra che la contraddistingue.

Questa frase, un po’ per suggestione, è ora oggetto di discussione sui social. È stata interpretata da alcuni come un preludio alla decisione della produzione di riflettere con Angelo Madonia sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Il comunicato ufficiale della Produzione

Ieri la produzione ha diffuso un comunicato in cui annunciava l’uscita di scena di Angelo Madonia, spiegando che la decisione era stata presa di comune accordo con Rai e direzione artistica.

La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”, si legge nella nota ufficiale, che prosegue: “Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

Il comunicato, sebbene formale, non fornisce dettagli sulle “divergenze professionali” citate, lasciando spazio a speculazioni. In molti ritengono che l’intervento diretto di Milly Carlucci possa aver avuto un peso nella scelta della produzione, nonostante il tentativo di mantenere il focus sul rispetto e sulla professionalità.

Le ipotesi dei telespettatori

Sui social, molti fan del programma si chiedono se le parole di Milly Carlucci durante la diretta abbiano realmente influenzato l’esito di questa vicenda. Alcuni ritengono che il litigio tra Madonia e Lucarelli, se non gestito, avrebbe potuto compromettere ulteriormente l’equilibrio del programma. Altri, invece, criticano la decisione di allontanare Madonia, giudicandola troppo drastica.

Con l’uscita di Madonia, Federica Pellegrini si trova ora senza partner ufficiale. I rumors indicano che il ballerino Pasquale La Rocca, attualmente senza partner a causa dell’infortunio di Nina Zilli, potrebbe affiancare la campionessa olimpica. La produzione non ha ancora confermato, ma l’annuncio è atteso nei prossimi giorni.

L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle si conferma tra le più chiacchierate degli ultimi anni, tra tensioni in studio, colpi di scena e decisioni inaspettate. Milly Carlucci, con il suo solito aplomb, cercherà di riportare l’attenzione sul talento e sulle esibizioni dei concorrenti, ma il pubblico continuerà a interrogarsi sul dietro le quinte di questa vicenda.