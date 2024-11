Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha chiesto la testa di Madonia? Parla lei

La vicenda dell’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle continua a essere oggetto di grande interesse, con molti fan del programma che si interrogano sulle ragioni dietro questa decisione. Tra le ipotesi più discusse, c’è quella che vede protagonista Selvaggia Lucarelli, giurata storica dello show, che si è ritrovata al centro dell’attenzione dopo il suo scontro con Madonia in diretta.

In un articolo recente, Selvaggia ha voluto mettere fine alle voci, affrontando con il suo solito stile diretto e ironico il quesito che molti si sono posti: è stata lei a chiedere l’esclusione di Madonia dal cast?

Secondo quanto scritto da Lucarelli, l’idea che lei possa aver influenzato la decisione di escludere Angelo Madonia è completamente infondata. La giurata ha spiegato che il confronto avuto con Madonia durante la puntata incriminata non l’ha offesa in alcun modo. Anzi, ha sottolineato come, nel corso delle sue numerose edizioni a Ballando con le Stelle, abbia ricevuto critiche ben più dure da altri concorrenti, senza mai chiedere interventi drastici da parte della produzione.

Lucarelli ha inoltre ribadito che non rientra nel suo stile “chiedere la testa” di qualcuno, anche perché, come ha sottolineato con una buona dose di ironia, tale richiesta non verrebbe nemmeno presa in considerazione. In poche parole, chi pensa che la giurata abbia il potere di decidere l’esclusione di un ballerino dal programma la starebbe sopravvalutando.

Un altro elemento che Selvaggia ha evidenziato è come le parole di Angelo Madonia durante il loro scontro fossero preparate in anticipo. Secondo lei, il ballerino avrebbe comunque espresso il suo pensiero, indipendentemente dalla battuta fatta dalla giurata.

La vicenda: un momento di tensione in studio

Lo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli si era verificato in seguito a un commento della giurata, che aveva sottolineato una rinnovata intesa tra Madonia e la sua partner Federica Pellegrini, ironizzando anche sulle recenti vicende personali del ballerino. La replica di Madonia era stata veemente, accusando Lucarelli di danneggiare la giuria con le sue battute.

Quel momento di tensione aveva scatenato numerose reazioni, con alcuni spettatori che avevano interpretato la situazione come la causa scatenante dell’uscita di Madonia dal programma.

Dalle parole di Selvaggia Lucarelli, appare chiaro che la sua presenza o le sue opinioni non abbiano avuto alcun peso nella decisione della produzione di escludere Angelo Madonia. Come già comunicato ufficialmente, l’uscita del ballerino è stata motivata da divergenze professionali, senza alcun riferimento a episodi specifici avvenuti in diretta.

La giurata ha voluto sottolineare che, nonostante il suo ruolo all’interno del programma, non ha mai interferito nelle decisioni della produzione e che non intende farlo, lasciando che ognuno si assuma le proprie responsabilità.