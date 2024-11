Beautiful a Roma con la figlia di Al Bano nel cast e non solo

Le puntate di “Beautiful” ambientate a Roma stanno conquistando il pubblico italiano, grazie a location mozzafiato e partecipazioni speciali di volti noti del nostro paese. Tra questi spicca la presenza di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha recitato il ruolo di una modella durante un esclusivo party in piscina.

Nella sua apparizione, Jasmine si è distinta per il carisma e l’eleganza che la contraddistinguono. La scena del party è resa ancora più speciale dalla presenza della sua canzone “Superlove”, scelta come colonna sonora. Jasmine, già nota per il suo talento musicale, ha così avuto l’opportunità di esibirsi anche come attrice, portando il suo stile unico sul set della soap più amata al mondo.

Questa esperienza segna un passo importante per Jasmine, che sta costruendo una carriera artistica variegata, spaziando dalla musica alla televisione. La sua partecipazione a “Beautiful” conferma il suo crescente successo e la capacità di rappresentare con orgoglio il nome della sua famiglia.

Le altre comparse italiane: Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini

Le puntate romane di “Beautiful” non hanno coinvolto solo Jasmine Carrisi. Anche Alberto De Pisis, ex concorrente del “Grande Fratello VIP”, e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini e anch’essa nota per la partecipazione al reality, hanno fatto parte del cast delle comparse italiane.

Ginevra, con il suo fascino naturale, ha interpretato un ruolo in una scena chiave, mostrando un lato diverso rispetto a quello che i fan hanno conosciuto durante il reality. Alberto, invece, si è prestato con professionalità per arricchire le trame della soap.

Tra le sorprese più emozionanti, spicca il cameo di Andrea Bocelli, che ha portato un tocco di magia sul set insieme alla moglie Veronica Berti e alla figlia Virginia Bocelli. La famiglia Bocelli ha interpretato sé stessa, regalando una performance musicale che ha incantato gli spettatori. Questo momento ha celebrato l’eccellenza italiana, sottolineando il legame tra la soap e il nostro paese.

“Beautiful” a Roma: una celebrazione dell’Italia

Le puntate romane di “Beautiful” rappresentano un omaggio all’Italia e alla sua cultura. Girate in location iconiche della capitale, come il Colosseo e Piazza Navona, queste scene uniscono la narrazione avvincente della soap al fascino eterno di Roma.

La partecipazione di volti italiani, da Jasmine Carrisi ad Andrea Bocelli, aggiunge autenticità e prestigio a un progetto che celebra il nostro paese su scala globale. Per Jasmine, in particolare, questa esperienza è stata un trampolino di lancio per farsi conoscere da un pubblico internazionale, dimostrando il suo talento e la sua versatilità.

Jasmine Carrisi è una giovane artista italiana, nota per essere la figlia del celebre cantante Al Bano Carrisi e della showgirl Loredana Lecciso. Nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, Jasmine ha mostrato fin da giovane una spiccata inclinazione per il mondo dello spettacolo.

Carriera musicale

Nel 2020, Jasmine ha esordito nel panorama musicale con il singolo “Ego”, segnando l’inizio della sua carriera come cantante. Successivamente, ha pubblicato altri brani, tra cui “Calamite” e “Nessuno mai”, quest’ultimo in collaborazione con il rapper Clementino. La sua musica si caratterizza per un mix di pop e influenze urban, riflettendo le tendenze contemporanee del panorama musicale italiano.

Esperienze televisive

Oltre alla musica, Jasmine ha avuto esperienze significative in televisione. Nel 2020, ha partecipato come coach, insieme al padre Al Bano, al talent show “The Voice Senior”, dedicato a cantanti over 60. Questa esperienza le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e di dimostrare le sue competenze nel settore musicale.

Jasmine è cresciuta in una famiglia numerosa e unita. Ha un fratello minore, Al Bano Junior, e diversi fratellastri e sorellastre nati dalle precedenti relazioni dei genitori. Per quanto riguarda la formazione, ha intrapreso studi universitari in Comunicazione, scegliendo un percorso online per conciliare gli impegni accademici con la carriera artistica.

Attiva sui social media, Jasmine condivide con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana, aggiornamenti sulla sua carriera e riflessioni personali. La sua presenza online le consente di mantenere un contatto diretto con il pubblico e di promuovere i suoi progetti artistici.