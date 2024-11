Amici che fine ha fatto Luca Zanforlin: lo senti ma non lo vedi

Luca Zanforlin è stato uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di autore e conduttore del daytime per oltre un decennio. La sua presenza empatica e costante all’interno del programma ha contribuito a renderlo uno dei personaggi più amati dal pubblico. Dal suo addio ad Amici nel 2013, però, molti si sono chiesti quale direzione avesse preso la sua carriera. Ecco cosa fa oggi Luca Zanforlin e il percorso che lo ha portato lontano dal talent più longevo della televisione italiana.

Luca Zanforlin è stato una figura centrale per il successo di Amici di Maria De Filippi, dove ha lavorato a stretto contatto con Maria De Filippi per molti anni. Oltre a essere uno degli autori principali, partecipava attivamente alle dinamiche quotidiane della scuola, instaurando un rapporto di fiducia e sostegno con gli allievi.

Era apprezzato per il suo approccio empatico, che lo portava spesso a difendere i ragazzi nei momenti di difficoltà, e per la sua capacità di raccontare il dietro le quinte con sensibilità e passione. Durante la sua permanenza ad Amici, ha contribuito alla crescita di numerosi talenti che oggi brillano nel panorama musicale italiano, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Annalisa.

Nel 2013, Zanforlin ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi a nuovi progetti, ma il suo legame con Amici e con Maria De Filippi non si è mai interrotto.

La carriera dopo Amici

Dopo aver lasciato Amici, Luca Zanforlin ha intrapreso un percorso professionale variegato, lavorando sia in televisione che nella scrittura.

Una delle sue prime esperienze dopo Amici lo ha portato in Albania, dove ha lavorato per Agon Channel. Qui ha condotto il talk show Contratto, un format di interviste che ha visto la partecipazione di ospiti di spicco, tra cui Sabrina Ferilli. Questa esperienza gli ha permesso di esplorare nuove sfide televisive in un contesto internazionale.

Nel 2015, Zanforlin è stato autore per Emma Marrone durante la sua co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Questo incarico ha messo in luce ancora una volta le sue capacità di lavorare a stretto contatto con gli artisti, creando contenuti adatti a un contesto di grande prestigio.

Successivamente, ha lavorato come autore per Domenica In, uno dei programmi di punta di Rai 1, contribuendo a rinnovare il format nella stagione 2015/2016.

Il ritorno ad Amici

Nel 2021, Luca Zanforlin è tornato ad Amici nel ruolo di autore, segnando un ritorno alle origini e riaffermando il legame con Maria De Filippi e il programma che lo ha reso celebre. In un’intervista a PiùDonna, Zanforlin ha specificato che non c’è mai stata alcuna rottura con Maria De Filippi e che i loro rapporti sono sempre stati ottimi, proprio come nel giorno in cui aveva deciso di lasciare la trasmissione.

Questo ritorno ha permesso al pubblico di riabbracciare una figura storica del talent, confermando che, nonostante le strade diverse intraprese negli anni, il legame con Amici e con Maria è rimasto intatto.

La carriera di scrittore

Oltre al lavoro televisivo, Luca Zanforlin ha sviluppato una carriera parallela come scrittore. I suoi romanzi sono spesso ispirati al mondo di Amici e al percorso dei giovani artisti in cerca del loro posto nel mondo. Tra i suoi libri più noti ci sono:

, scritto in collaborazione con Chicco Sfondrini, un racconto che celebra la passione per l’arte e il sacrificio necessario per raggiungere i propri obiettivi. Fra il cuore e le stelle , che esplora le emozioni e i sogni dei giovani talenti.

, che esplora le emozioni e i sogni dei giovani talenti. Diversity Hotel, pubblicato nel 2021, in cui affronta tematiche contemporanee con la sensibilità che lo contraddistingue.

Questa passione per la scrittura dimostra la sua capacità di raccontare storie anche al di fuori del contesto televisivo, confermandolo come un narratore versatile e apprezzato.

Cosa fa oggi Luca Zanforlin

Oggi, Luca Zanforlin continua a lavorare nel mondo della televisione, affiancando la sua attività di autore a quella di scrittore. Il ritorno ad Amici nel 2021 ha rappresentato un punto di svolta, confermando il legame indissolubile con il programma che gli ha dato notorietà.

Nonostante i numerosi progetti intrapresi nel corso degli anni, Zanforlin rimane una figura riconoscibile per il pubblico, che lo ricorda con affetto per il suo ruolo ad Amici e per la sua capacità di raccontare con umanità e passione il percorso dei giovani talenti.