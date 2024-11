Amici Todaro e Tocca separati, lei con un altro: la segnalazione

Secondo le recenti indiscrezioni diffuse dall’influencer Deianira Marzano, la relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbe giunta nuovamente a un punto di crisi. La coppia, amatissima dal pubblico e nota per il loro legame professionale e personale, potrebbe essersi separata.

L’indiscrezione, condivisa sui social da Marzano, si basa su una segnalazione anonima secondo cui Francesca Tocca avrebbe intrapreso una nuova relazione. Questo dettaglio avrebbe causato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, ex professore di danza di Amici di Maria De Filippi, dove anche Francesca ha lavorato come ballerina professionista.

Un dettaglio che ha alimentato il gossip è legato ai loro profili Instagram. Da un controllo sui rispettivi account, risulta che le ultime foto di coppia risalgono a dicembre 2023, una circostanza che ha attirato l’attenzione dei fan più attenti. Da allora, né Todaro né Tocca hanno condiviso contenuti che li ritraggano insieme, alimentando così i sospetti di un allontanamento.

Questo silenzio social non è passato inosservato, e secondo le voci raccolte da Deianira Marzano potrebbe essere un ulteriore indizio a sostegno delle voci di una separazione in corso.

Il passato travagliato della coppia

Non sarebbe la prima volta che Raimondo Todaro e Francesca Tocca attraversano un periodo di crisi. Nel 2020, la coppia aveva annunciato ufficialmente la separazione, durante la quale Francesca aveva avuto una breve relazione con Valentin Dumitru, ex allievo di Amici.

Nonostante ciò, nel 2021 i due avevano deciso di riconciliarsi, mostrando pubblicamente il loro riavvicinamento e tornando a formare una famiglia insieme alla loro figlia Jasmine, nata nel 2013. Da allora, però, i due hanno sempre mantenuto un profilo relativamente basso riguardo la loro vita privata, nonostante la grande attenzione mediatica che li circonda.

Al momento, né Raimondo Todaro né Francesca Tocca hanno commentato le indiscrezioni. Entrambi continuano a utilizzare i propri profili social, ma senza affrontare direttamente i rumors sulla presunta crisi.

L’assenza di dichiarazioni ufficiali lascia spazio a speculazioni, ma è importante ricordare che, senza conferme dai diretti interessati, queste rimangono voci non verificate.

La coppia è sempre stata al centro dell’attenzione, non solo per la loro vita privata, ma anche per il loro lavoro in televisione. Raimondo Todaro, dopo aver lasciato Amici, si è preso una pausa dal piccolo schermo, mentre Francesca Tocca si è concentrata su altri progetti professionali.

Questa nuova ondata di gossip ha riacceso i riflettori su di loro, ma i fan sperano che, qualora le voci si rivelassero vere, Raimondo e Francesca possano affrontare la situazione con la maturità che li ha sempre contraddistinti.