Che significato ha il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia e quanto costa

Ti sei mai chiesto cosa rappresenti davvero il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia e quanto possa valere? Questo premio, tra i più conosciuti della televisione italiana, è tanto ironico quanto carico di significati. Eppure, dietro quel simpatico animaletto dorato c’è una storia fatta di satira, cultura pop e qualche mistero.

Lanciato nel 1996 da Antonio Ricci, il Tapiro d’Oro è un riconoscimento satirico consegnato dall’inviato Valerio Staffelli. Il premio non celebra successi, ma piuttosto gaffe, situazioni imbarazzanti o episodi poco edificanti che vedono protagonisti personaggi pubblici. Una sorta di “monito ironico”, che trasforma una brutta figura in un momento di leggerezza, seppur con una punta di sarcasmo.

La scelta del tapiro come simbolo non è casuale: il muso lungo di questo animale richiama immediatamente l’idea di una persona abbattuta, “attapirata”. Da qui, il termine “attapirato” è diventato parte del linguaggio comune per descrivere chi si sente sconfitto o mortificato.

Un’icona della cultura italiana

Negli anni, il Tapiro d’Oro è diventato molto più di una gag televisiva. È ormai un’icona della cultura pop italiana, capace di suscitare curiosità e interesse a ogni nuova consegna. Tra i più celebri “attapirati” ci sono stati calciatori, politici, attori e persino Papa Francesco, dimostrando che nessuno è immune alla pungente ironia del programma.

Il fascino del Tapiro non sta tanto nell’oggetto in sé, ma nel momento mediatico che genera: Valerio Staffelli che rincorre il malcapitato di turno, armato del suo sorriso beffardo e della statuetta dorata, è diventato un appuntamento immancabile per il pubblico.

Quanto costa il Tapiro d’Oro

Ecco la domanda che in molti si pongono: quanto vale questa famigerata statuetta? Sorprendentemente, il suo valore economico è piuttosto modesto. Il Tapiro d’Oro è realizzato in plastica o resina, ricoperto da una finitura dorata che lo rende appariscente ma privo di materiali preziosi.

Non esistono cifre ufficiali, ma si stima che la produzione di un singolo Tapiro costi poche decine di euro. Il suo vero valore è simbolico e mediatico: riceverlo significa finire sotto i riflettori, suscitando spesso reazioni divertite o polemiche.

Il significato del Tapiro: non solo satira

Il Tapiro d’Oro non è solo uno scherzo televisivo, ma anche uno strumento per “smontare” l’aura di intoccabilità di certi personaggi pubblici. Attraverso la satira, Striscia la Notizia offre al pubblico una chiave di lettura alternativa, trasformando le cadute di stile dei VIP in momenti di intrattenimento.

Per alcuni, ricevere il Tapiro può essere un motivo di imbarazzo, mentre per altri diventa un’occasione per mostrarsi autoironici e più vicini al pubblico. Ed è forse questo l’aspetto più interessante: il Tapiro non premia né punisce, ma riflette semplicemente il lato umano, con i suoi difetti e le sue fragilità.

Il Tapiro d’Oro è molto più di una semplice statuetta. Pur avendo un valore economico irrisorio, è diventato un potente strumento narrativo, capace di raccontare storie, creare dibattiti e intrattenere milioni di italiani. Un oggetto semplice, ma con un impatto che va ben oltre la plastica dorata di cui è fatto.

Chi sarà il prossimo a riceverlo? La risposta è solo questione di tempo, perché una cosa è certa: il Tapiro d’Oro non risparmia nessuno.