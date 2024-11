X Factor 2024: le pagelle della semifinale con la media dei voti

La semifinale di X Factor 2024, andata in scena il 28 novembre, ha regalato emozioni contrastanti e performance di alto livello. Due eliminazioni, quelle di Francamente e dei Punkcake, hanno tracciato la strada per i quattro finalisti: Mimì, Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti. Analizziamo nel dettaglio le esibizioni, accompagnate dai voti assegnati dai principali quotidiani italiani.

I Patagarri – Voto: 9+

Con una reinterpretazione swing di “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley, I Patagarri hanno trasformato la semifinale in un viaggio nostalgico verso i club di Harlem. La loro ecletticità è stata ampiamente lodata: il pubblico li ha premiati con un posto diretto in finale.

Il Mattino ha assegnato un 9+, definendo il loro stile “unico e originale, capace di stregare il pubblico con eleganza e freschezza”.

Mimì – Voti: 10 e 6,5

La voce intensa di Mimì ha dato vita a due performance indimenticabili. La scelta di “Strange Fruit” di Billie Holiday è stata coraggiosa: un pezzo impegnativo che ha messo in luce la profondità del suo timbro vocale. La seconda esibizione, “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, ha mostrato invece una versatilità meno incisiva.

Il Mattino ha premiato la sua prima prova con un 10, lodandone la capacità di emozionare. Più severo Rumors.it, che ha dato 6,5 alla seconda esibizione, giudicandola “troppo distante dalla personalità dell’artista”.

Les Votives – Voti: 7 e 5

Il gruppo ha conquistato il pubblico con una toccante versione di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, dimostrando sensibilità e talento. Tuttavia, la seconda esibizione, “Crazy” di Gnarls Barkley, è stata giudicata meno convincente.

Il Mattino ha assegnato un 7, evidenziando una “buona presenza scenica, ma poca innovazione”. Più duro Rumors.it, che ha dato un 5 alla seconda manche, criticandone l’eccessiva prevedibilità.

Francamente – Voti: 8

La voce di Francamente ha brillato su “Per Elisa” di Alice, ma è mancata la spinta emotiva per lasciare un segno indelebile. Anche la sua interpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli, seppur tecnicamente valida, non ha suscitato il coinvolgimento sperato.

Il Gazzettino ha comunque assegnato un 8, riconoscendo “un’evidente qualità vocale e un approccio stilisticamente coerente”.

Lorenzo Salvetti – Voti: 7

Lorenzo ha scelto due classici della musica italiana, affrontando prima “Caruso” di Lucio Dalla, dove ha mostrato trasporto ma poca personalità. La seconda esibizione, “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, lo ha visto al pianoforte in una versione più intima e personale.

Rumors.it gli ha attribuito un 7, sottolineando un miglioramento tra le due manche.

Punkcake – Voti: 3

Il punk irriverente dei Punkcake ha diviso il pubblico. La loro versione di “My Way”, ispirata ai Sex Pistols, è stata energica ma vocalmente debole. Nonostante il miglioramento su “Gift Horse” degli Idles, il verdetto è stato implacabile: eliminati per primi.

Il Gazzettino ha dato loro un severissimo 3, definendoli “più caos che musica”.

Verso la Finale

La semifinale ha quindi delineato i quattro finalisti che si contenderanno il titolo il 5 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito. L’evento vedrà anche la partecipazione straordinaria di Robbie Williams, che regalerà al pubblico un’esibizione speciale.

Le attese sono alte, e il percorso dei concorrenti dimostra che la competizione è aperta più che mai. Chi trionferà tra Mimì, Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti? La finale promette spettacolo e grandi emozioni.