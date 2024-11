Ballando con le Stelle Luca Favilla fu clamorosamente eliminato da Amici

Luca Favilla, oggi ballerino professionista di grande talento a Ballando con le Stelle, è un volto familiare per il pubblico della danza televisiva. Prima di arrivare sul palco dello show di Rai 1, ha vissuto un’esperienza significativa e non priva di delusioni ad Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più seguiti d’Italia.

Era il 2016, durante la quindicesima edizione di Amici, quando Luca Favilla partecipò come concorrente nella categoria danza. In quella stagione, gli sfidanti di latino americano si giocavano il serale in coppia: Luca gareggiava insieme a Benedetta Orlandini, formando un duo che mostrava tecnica e affiatamento. Il percorso dei due subì una brusca interruzione.

Il 30 gennaio 2016, Luca Favilla venne eliminato in favore di Emanuele Caruso, che conquistò l’unico posto disponibile al serale per la sezione latino americano. Il ballerino fece quindi coppia con quella che era stata fino ad allora la partner di Favilla. Nonostante l’ottima performance di Luca, la competizione spietata e il regolamento stringente decretarono il loro addio al programma.

In quella edizione tra i professori di Amici c’era anche Natalia Titova, all’epoca da poco uscita da Ballando con le Stelle. Insomma corsi e ricorsi storici.

Luca Favilla partecipò a una delle edizioni più competitive di Amici, che lanciò diversi talenti nel mondo dello spettacolo. Nel ballo, Andreas Muller e Alessio La Padula emersero come figure di spicco, con Andreas che sarebbe poi tornato a vincere il talent nella stagione successiva. Nel canto, spiccarono artisti come Elodie, che oggi domina le classifiche musicali italiane, e Alessio Gaudino, che si affermò come un ballerino versatile e innovativo.

In un’edizione così ricca di talento, emergere era una sfida ardua, e la competizione tra i partecipanti fu particolarmente accesa.

Dopo Amici: la rinascita di Luca Favilla

L’eliminazione da Amici non segnò la fine del sogno di Luca Favilla. Al contrario, divenne un punto di svolta per la sua carriera. Determinato a non arrendersi, continuò a perfezionare le sue abilità e a lavorare duramente per affermarsi nel mondo della danza.

La sua perseveranza lo portò a entrare nel cast di Ballando con le Stelle, dove è diventato uno dei ballerini professionisti più apprezzati. Tra le sue esibizioni memorabili, Luca ha accompagnato celebrità come Manuela Arcuri e Federica Nargi, dimostrando grande tecnica e una capacità innata di creare chimica con i suoi partner di ballo. La sua esperienza ad Amici 15, pur segnata dalla delusione dell’eliminazione, ha contribuito a formarlo come artista e come professionista.