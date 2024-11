Ballando con le Stelle svela per errore concorrente a Sanremo 2025

Durante la puntata del 30 novembre 2024 di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si è resa protagonista di un clamoroso spoiler che ha fatto il giro dei media. Prima di salutare la cantante Nina Zilli, costretta al ritiro dalla competizione per un infortunio, la giudice ha detto: “Nina, dovresti portare con te Pasquale La Rocca a Sanremo per ballare dietro a te mentre canti”. Una frase che non è passata inosservata, rivelando in anticipo una notizia che Carlo Conti avrebbe dovuto annunciare solo il giorno successivo: la partecipazione di Nina Zilli al Festival di Sanremo 2025.

La puntata è stata segnata dall’addio di Nina Zilli a Ballando con le Stelle, un ritiro reso necessario da un infortunio che le impediva di continuare la competizione. Visibilmente commossa, Nina ha ringraziato il pubblico e la produzione per il sostegno ricevuto durante il suo breve percorso nel programma. Nel momento dei saluti, è arrivata l’uscita di Selvaggia Lucarelli che ha lasciato tutti di stucco.

La frase della giudice non solo ha suggerito la partecipazione di Nina Zilli al Festival di Sanremo, ma ha anche aperto la possibilità che Pasquale La Rocca, ballerino con cui Nina ha gareggiato a Ballando, possa essere parte del suo progetto artistico per il palco dell’Ariston.

Carlo Conti e l’annuncio previsto al Tg1

Il direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti, aveva programmato per il 1° dicembre 2024 l’annuncio ufficiale dei Big in gara durante il Tg1 delle 13:30. Fino a quel momento, i nomi erano rimasti top secret, alimentando la curiosità del pubblico. La rivelazione di Selvaggia Lucarelli ha però bruciato le tappe, facendo emergere in anticipo uno dei nomi più attesi del Festival.

La notizia ha subito fatto il giro dei media e dei social, generando entusiasmo tra i fan di Nina Zilli, che non vedono l’ora di rivederla sul palco dell’Ariston. L’intervento di Selvaggia Lucarelli ha aggiunto pepe alla puntata e contribuito a far parlare sia di Ballando con le Stelle che di Sanremo, creando un interessante intreccio tra due degli show più seguiti della televisione italiana.

Un ritorno atteso

Nonostante il ritiro forzato da Ballando con le Stelle, Nina Zilli si prepara a conquistare il pubblico di Sanremo 2025. La cantante, che ha già calcato il palco dell’Ariston in passato, è pronta a portare la sua energia e il suo talento in una nuova avventura musicale. La frase di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere solo un’anticipazione di una performance che promette di sorprendere, magari con un inedito tocco di danza.