Perché Samuel Peron ha lasciato Ballando con le Stelle

Samuel Peron, volto storico di Ballando con le Stelle, è stato uno dei protagonisti più amati del programma. Con la sua eleganza e la capacità di creare connessioni uniche con i suoi partner di ballo, Peron ha contribuito al successo del celebre show di Rai 1 per oltre 18 anni. Nel 2023, ha sorpreso tutti annunciando il suo addio alla trasmissione.

All’epoca Samuel Peron ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle, spiegando di voler intraprendere nuove sfide professionali. Dopo quasi due decenni sul palcoscenico dello show, Peron ha espresso il desiderio di dedicarsi a progetti personali, tra cui l’idea di condurre un proprio programma televisivo, come dichiarato in un’intervista qualche mese dopo la fine della sua esperienza.

L’addio non è stato facile né per lui né per i fan del programma, che nel corso degli anni avevano imparato ad apprezzarlo non solo per il talento ma anche per il suo stile inconfondibile e la capacità di portare i concorrenti a dare il massimo, indipendentemente dalla loro esperienza nel ballo.

Il percorso di Samuel Peron a Ballando

Samuel Peron è entrato nel cast di Ballando con le Stelle nel 2005, durante la seconda edizione del programma. Da quel momento, ha partecipato a numerose stagioni diventando parte integrande della storia dello show che intrattiene gli italiani da ormai più di 20 anni. Nel corso della sua carriera a Ballando, Peron ha vinto due edizioni: Nel 2007, insieme a Maria Elena Vandone, un risultato che ha consolidato la sua posizione come uno dei maestri più talentuosi del programma.

Ma più dei piazzamenti, ciò che ha sempre attirato di Samuel Peron è il suo approccio empatico e professionale con i partner, unito alla capacità di affrontare ogni sfida con entusiasmo. Sono bastati pochi anni per diventare uno dei maestri più apprezzati del cast. Non a caso, l’annuncio del suo addio nel 2023 è stato accolto con rammarico sia dai fan che dagli addetti ai lavori.

Nonostante la decisione di lasciare lo show, Samuel Peron è rimasto nel cuore del pubblico di Ballando con le Stelle, e la sua figura continua a essere associata al programma. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e opinionista ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, il ballerino è tornato a sorpresa nel dancing show. Un ritorno che sottolinea il grande rapporto con Milly Carlucci che nonostante la sua decisione ha sempre apprezzato il carattere e il talento del ballerino. Proprio per questo quando la produzione ha scelto di mandare via Angelo Madonia, caso unico nella storia del programma, si è scelto di richiamare Samuel Peron per ballare in coppia con Federica Pellegrini.

Il futuro di Samuel Peron però sembra orientato verso nuovi progetti dopo Ballando con le Stelle 2024, ma il suo legame con la trasmissione del sabato sera di Raiuno rimane indissolubile. Per gli spettatori, resterà sempre uno dei simboli di un programma che ha fatto la storia della televisione italiana.