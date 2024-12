Ballando con le Stelle Mariotto va via: spunta retroscena sui social

La puntata del 30 novembre 2024 di Ballando con le Stelle sarà ricordata come una delle più imprevedibili nella storia dello show. Il giudice Guillermo Mariotto, presenza fissa del programma dalla prima stagione, ha lasciato lo studio a metà serata, senza fornire spiegazioni. Un colpo di scena che ha lasciato senza parole il pubblico, i concorrenti e la stessa conduttrice Milly Carlucci.

Già dall’inizio della puntata, Mariotto è apparso visibilmente contrariato. I suoi giudizi erano brevi, spesso letti da un blocco notes, e mancavano della consueta ironia che lo contraddistingue. In più di un’occasione, prima di esprimersi, ha chiesto il permesso alla produzione, un atteggiamento inusuale per il giudice, noto per le sue opinioni taglienti e spontanee.

Questo comportamento distaccato ha alimentato i sospetti di un malessere o di un disagio più profondo. Durante la puntata, Mariotto aveva lamentato un forte mal di testa, ma non aveva lasciato intendere che avrebbe potuto abbandonare lo show.

Il momento dell’addio

L’episodio più sorprendente è avvenuto intorno a mezzanotte, quando Amanda Lear, ospite come ballerina per una notte, ha lasciato lo studio. Approfittando del movimento in sala, Mariotto si è allontanato, apparentemente per una pausa, ma non ha più fatto ritorno. Dai social del programma si vede il giudice in compagnia di Amanda Lear nelle scale che portano ai camerini. In una storia Instagram di Selvaggia Lucarelli invece si sente Mariotto dire “mi dispiace vado via con Amanda”.

La conduttrice Milly Carlucci, visibilmente spiazzata, ha annunciato al pubblico che i voti dei giudici sarebbero stati quattro e non più cinque per il resto della serata. Sull’assenza di Mariotto, la padrona di casa ha risposto: “Forse si è sentito poco bene, forse boh, è una serata strana”, sottolineando come neanche lei fosse stata avvisata del motivo del suo allontanamento.

Le ipotesi sul gesto di Mariotto

Il gesto di Mariotto ha subito scatenato speculazioni. Alcuni hanno ipotizzato che l’abbandono fosse legato a problemi di salute, considerando il forte mal di testa di cui aveva parlato durante la serata. Altri, invece, hanno suggerito che alla base ci siano stati dissidi con Milly Carlucci. Nelle puntate precedenti, infatti, Mariotto era stato più volte zittito dalla conduttrice durante alcuni fuori onda, e questo potrebbe aver generato tensioni tra i due.

Non è la prima volta che emergono indiscrezioni su possibili attriti tra i giudici e la produzione di Ballando con le Stelle, ma mai prima d’ora un giudice aveva lasciato lo studio senza preavviso.

L’assenza di Guillermo Mariotto lascia molte domande sul futuro della giuria di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non ha chiarito se il giudice tornerà nelle prossime puntate o se la sua uscita rappresenti un addio definitivo. Intanto, sui social, i fan si sono divisi tra chi sostiene Mariotto e chi critica il suo comportamento, considerandolo poco professionale. In particolare è stato attaccato per non aver dato 10 a Bianca Guaccero e aver elargito i massimi voti ad altri concorrenti.