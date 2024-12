Mariotto fuori da Ballando con le Stelle: il parere della Lucarelli

Un colpo di scena inaspettato ha animato la puntata di Ballando con le Stelle del 30 novembre 2024. Guillermo Mariotto, giudice storico del programma, ha lasciato lo studio subito dopo l’esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte. La sua uscita improvvisa ha costretto la giuria a lavorare con soli quattro membri, una situazione che ha sorpreso il pubblico e gli altri giudici.

Dopo l’accaduto, Selvaggia Lucarelli ha condiviso le sue impressioni sull’episodio attraverso il suo profilo Instagram. La giudice ha commentatoil comportamento di Mariotto, descrivendo la serata come particolarmente tesa per il collega. “Mariotto era già in una delle sue serate a briglie sciolte prima ancora che iniziasse la diretta”, ha scritto Selvaggia, lasciando intendere che qualcosa di insolito fosse nell’aria fin da subito.

Lucarelli ha poi aggiunto di non aver parlato direttamente con Mariotto, ma ha lasciato aperta ogni possibilità sul futuro del giudice. “Non ho parlato con lui, ma tutto è possibile. Non escludo che Mariotto possa lasciare Ballando con le Stelle”, ha affermato, alimentando le speculazioni su una possibile uscita definitiva dal programma.

Un comportamento già fuori dalle righe durante la puntata

Durante la puntata, Mariotto aveva mostrato un atteggiamento particolare. Già dall’inizio della serata, il giudice aveva espresso i suoi voti in modo distaccato e breve, spesso leggendo da un blocco notes e limitandosi a commenti essenziali. Questo comportamento ha colpito il pubblico e i suoi colleghi in giuria, abituati alla sua verve e al suo stile incisivo. L’uscita dallo studio senza spiegazioni, però, ha segnato il culmine di una serata già caratterizzata da tensioni.

L’assenza di Mariotto ha suscitato immediatamente diverse teorie. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che il giudice possa aver avuto un problema di salute, mentre altri parlano di possibili dissidi con la produzione o con la conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima, durante la puntata, si è limitata a dire che Mariotto potrebbe essersi sentito poco bene, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sembrano suggerire che ci sia di più dietro l’episodio. La possibilità che Guillermo Mariotto possa lasciare definitivamente Ballando con le Stelle rappresenta un cambiamento significativo per il programma, considerando che il giudice è uno dei volti storici della trasmissione. Sui social Selvaggia Lucarelli aveva pubblicato un video dove si vedeva Mariotto andare via insieme ad Amanda Lear. Successivamente i canali di Ballando con le Stelle avevano mostrato Mariotto nell’area interviste insieme alla ballerina per una notte e i ballerini che hanno partecipato all’esibizione.

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla permanenza di Guillermo Mariotto nel programma. La prossima puntata di Ballando con le Stelle potrebbe essere decisiva per chiarire se il giudice tornerà in giuria o se l’episodio del 30 novembre segnerà la sua uscita definitiva dal talent.