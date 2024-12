Sanremo 2025 perché lo spoiler di Ballando con le Stelle è una cantonata

Durante la puntata del 30 novembre 2024 di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli aveva suscitato scalpore con una frase che sembrava rivelare la partecipazione di Nina Zilli al Festival di Sanremo 2025. Nel salutare la cantante, costretta al ritiro dalla gara per un infortunio, la Lucarelli aveva detto: “Nina, dovresti portare con te Pasquale La Rocca a Sanremo per ballare dietro a te mentre canti”. Le sue parole erano state interpretate come uno spoiler sulla presenza di Nina tra i Big in gara al prossimo Festival. La pubblicazione della lista ufficiale dei cantanti ha ribaltato completamente la situazione.

Contrariamente a quanto supposto, Nina Zilli non è inclusa nella lista ufficiale dei 30 artisti in gara che parteciperanno a Sanremo 2025. Questo dettaglio ha chiarito che le parole di Selvaggia Lucarelli non erano uno spoiler, ma probabilmente una battuta fatta con leggerezza, senza alcuna intenzione di anticipare informazioni riservate.

La lista dei cantanti, annunciata dal direttore artistico Carlo Conti, comprende grandi nomi della musica italiana e giovani talenti, ma Nina Zilli non figura tra loro. Questa rivelazione ha sollevato ulteriori domande sul perché la frase di Selvaggia sia stata interpretata come uno spoiler, quando probabilmente era solo un commento scherzoso rivolto alla cantante.

Reazioni sui social e nel pubblico

La frase della Lucarelli aveva acceso un acceso dibattito sui social, dividendo il pubblico tra chi pensava che avesse svelato un segreto e chi invece credeva fosse solo un momento di leggerezza. Dopo la pubblicazione della lista ufficiale, i commenti si sono concentrati sull’equivoco generato e sulla facilità con cui una battuta può essere trasformata in notizia.

Molti utenti hanno difeso Selvaggia, sottolineando che non c’era alcun intento di rivelare informazioni riservate. Altri hanno criticato l’eccessiva attenzione mediatica data a un episodio che, con il senno di poi, si è rivelato irrilevante. Addittura c’era chi aveva ipotizzato ad un finto infortunio di Nina Zilli per permetterle poi di partecipare a Sanremo 2025 millantando una regola che prevede che gli artisti in gara al Festival non possano andare in televisione dal momento della loro partecipazione ufficiale.

Sanremo 2025, nel frattempo, prosegue la sua corsa verso l’apertura, con una lista di artisti che promette grandi emozioni. La vicenda di Nina Zilli e Selvaggia Lucarelli resterà un piccolo aneddoto nella storia del Festival, ricordando come anche i malintesi possano animare l’attesa per l’evento.