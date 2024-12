Ti piacciono i cantanti in gara a Sanremo 2025? La lista ufficiale

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte e, come ogni anno, l’annuncio della lista ufficiale dei cantanti in gara ha acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio, offrendo una selezione che mescola grandi nomi della musica italiana e giovani talenti.

La lista di quest’anno si distingue per la varietà di generi e stili, in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo. Tra i protagonisti spiccano nomi consolidati come Massimo Ranieri, che porta con sé una carriera leggendaria, e Marcella Bella, un’icona della musica italiana. Accanto a loro, artisti contemporanei come Elodie, Francesco Gabbani, e Noemi, che hanno già calcato il palco dell’Ariston con grande successo.

La presenza di artisti come Rkomi, Emis Killa, e Tony Effe dimostra ormai l’apertura totale del Festival verso generi urban e rap, una scelta che mira a coinvolgere un pubblico giovane e amante delle sonorità contemporanee. Presente anche Fedez protagonista di un dissing proprio con Tony Effe solo qualche mese fa e Francesca Michielin. Tra gli altri protagonisti della scena urban troviamo anche Bresh e il produttore Shablo, che si esibirà in coppia con Guè.

Anche i gruppi trovano spazio nella competizione di quest’anno. I Modà, con la loro energia rock, e i The Kolors, con uno stile che spazia tra pop e funk, promettono performance di grande impatto. La varietà delle proposte musicali si riflette anche nella presenza di artisti indie come Brunori SAS, che rappresenta un tocco di raffinatezza nella selezione.

Gli esordienti e le sorprese

Sanremo 2025 sarà anche un trampolino di lancio per alcuni artisti emergenti. Tra questi, Serena Brancale, raffinata interprete jazz, e Lucio Corsi, noto per il suo stile innovativo e unico. A sorpresa tornano Rose Villain e Clara, entrambe grandi protagoniste della scorsa edizione.

I 30 artisti che compongono il cast di Sanremo 2025: Achille Lauro, Ghali, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Sarah Toscano, Emis Killa, Massimo Ranieri, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

La selezione di Sanremo 2025 conferma l’impegno di Carlo Conti nel creare un festival inclusivo, capace di rappresentare le molteplici sfaccettature della musica italiana. Con un cast che unisce nomi storici, artisti affermati e nuove promesse, la 75ª edizione del Festival promette di offrire momenti indimenticabili.