La puntata di Domenica In del 1° dicembre 2024 ha sorpreso i telespettatori con una scelta editoriale inaspettata: per la prima volta in questa stagione, il consueto talk dedicato a Ballando con le Stelle è stato completamente assente. Una decisione che non è passata inosservata, considerando che la puntata del talent andata in onda il sabato precedente era ricca di spunti, tra la prima semifinale e i numerosi colpi di scena.

La puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle era particolarmente attesa, non solo per l’importanza della semifinale, ma anche per il grande ritorno di Federica Pellegrini, costretta a una nuova dinamica di gara. Dopo l’uscita dal programma di Angelo Madonia, suo partner originale, la nuotatrice aveva trovato equilibrio accanto a Samuel Peron. L’imprevisto infortunio di Peron l’ha portata a gareggiare con Pasquale La Rocca, un cambio significativo che ha aggiunto ulteriore pathos alla serata.

L’uscita di Mariotto: tensioni in giuria

A tutto questo si è aggiunto il colpo di scena che ha coinvolto il giudice Guillermo Mariotto, che ha abbandonato lo studio improvvisamente durante la trasmissione, lasciando la giuria scoperta e costringendo gli altri giudici a proseguire in quattro. La sua assenza, motivata da ragioni non chiarite durante la diretta, ha alimentato un intenso dibattito tra pubblico e fan, che si sono chiesti se dietro il suo gesto ci fossero tensioni con la produzione o problemi personali.

Dopo l’improvviso abbandono di Guillermo Mariotto dal set di Ballando con le Stelle durante la puntata del 30 novembre, Selvaggia Lucarelli ha commentato l’accaduto sui social, aggiungendo un tocco di mistero alla vicenda.

La giudice ha scritto: “Mariotto era già in una delle sue serate a briglie sciolte prima ancora che iniziasse la diretta”, lasciando intendere che il collega mostrava segnali di disagio già prima dell’inizio del programma. Ha poi aggiunto di non aver parlato direttamente con lui, ma di considerare possibile che Mariotto possa decidere di lasciare definitivamente il programma. Le sue parole hanno alimentato il dibattito tra i fan, che si interrogano sulle reali motivazioni dietro il gesto

Censura o scelta editoriale?

La mancata menzione di Ballando con le Stelle a Domenica In ha portato molti spettatori a ipotizzare una forma di censura, legata forse alle controversie emerse nella semifinale. La puntata di sabato era infatti un concentrato di eventi delicati, dai cambi di partner di Federica Pellegrini alla vicenda di Mariotto. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali su un collegamento tra questi episodi e la decisione della trasmissione domenicale.

Altri hanno invece suggerito che la scelta possa essere legata a motivi organizzativi, come la necessità di dare spazio ad altri temi o ospiti, in una scaletta già ricca di contenuti.

I social, come spesso accade, sono diventati il terreno fertile per le speculazioni. Alcuni utenti hanno espresso delusione per l’assenza del talk, sottolineando che proprio la semifinale meritava un approfondimento. Altri hanno interpretato la decisione come un tentativo di evitare ulteriori polemiche, considerando l’attenzione mediatica già elevata attorno alle vicende di Ballando con le Stelle.

Con la finale di Ballando con le Stelle ormai alle porte, resta da vedere se il talk tornerà al centro dell’attenzione di Domenica In. Intanto, i fan del programma attendono chiarimenti sui motivi che hanno portato all’assenza di uno spazio così iconico per la trasmissione domenicale.