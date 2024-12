Ballando con le Stelle le dichiarazioni di Mariotto sulla fuga non convincono

Sabato 30 novembre, Ballando con le Stelle ha vissuto un momento di forte sorpresa: Guillermo Mariotto, stilista e storico giurato del programma, ha lasciato improvvisamente lo studio durante la diretta. Un gesto inaspettato che ha sollevato numerose domande sia tra i telespettatori che tra i protagonisti dello show.

La conduttrice Milly Carlucci, visibilmente colta alla sprovvista, ha commentato l’accaduto in modo conciso, cercando di non alimentare polemiche: “Guillermo Mariotto si è alzato e si è allontanato dal teatro. Non siamo riusciti a recuperarlo. Forse si è sentito poco bene, ma non sappiamo di preciso cosa sia successo”. Una dichiarazione che, invece di chiarire, ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico. I social, come spesso accade, sono diventati il luogo privilegiato per le speculazioni, con ipotesi che variavano dal litigio con la produzione a problemi personali o di salute.

Le dichiarazioni di Mariotto: “Ho salvato sei mesi di lavoro”

A fare luce sulla vicenda è stato lo stesso Mariotto, che ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti all’Adnkronos. “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle,” ha precisato. “Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”. L’urgenza di risolvere una crisi lavorativa legata al suo ruolo di direttore creativo della maison Gattinoni avrebbe quindi spinto Mariotto a lasciare lo studio senza preavviso. Una decisione presa, secondo le sue parole, per il bene del team che lo affianca nella gestione di progetti importanti.

Mariotto ha inoltre voluto ribadire la sua dedizione a Ballando con le Stelle, respingendo qualsiasi accusa di leggerezza o mancanza di rispetto verso il pubblico e i colleghi. “Non ho mai fatto un’assenza in tv,” ha dichiarato con fermezza. “Nemmeno quando avevo la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni della giuria in passato”. Con queste parole, Mariotto ha voluto rimarcare il suo impegno costante verso il programma, non mancando di lanciare una frecciata ad alcuni suoi colleghi.

Curioso il siparietto raccontato da Mariotto riguardo al giorno seguente. Lo stilista ha spiegato di aver avuto uno scambio musicale con Giancarlo De Andreis, capo autore di Ballando con le Stelle: “Ho inviato a Giancarlo una canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Lui mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero, La pace sia con te”. Un episodio che sembra suggerire un clima più disteso tra le parti, nonostante l’accaduto.

Lo stress e la decisione di Milly Carlucci

Secondo l’ufficio stampa della maison che Mariotto dirige, il gesto dello stilista sarebbe stato dettato da uno stato di forte stress accumulato negli ultimi mesi. L’agenda lavorativa di Mariotto, tra il ruolo di giurato e le responsabilità professionali, è infatti particolarmente densa. Proprio il 30 novembre, Mariotto si trovava in partenza per Riad, dove avrebbe partecipato a una cerimonia di grande rilievo. La combinazione di impegni avrebbe quindi richiesto un intervento immediato per preservare mesi di lavoro e tutelare il proprio team.

Nonostante l’episodio, Mariotto ha voluto lasciare una porta aperta sulla sua permanenza nel programma. “Se Milly mi vorrà, io ci sarò”, ha dichiarato, rimandando ogni decisione alla conduttrice. Questa affermazione, pur lasciando spazio a incertezze, mostra la volontà di mantenere il legame con uno show che lo vede protagonista da anni.