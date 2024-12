Ballando con le Stelle Mariotto andato via per la maison: quale è e che ruolo ha

Guillermo Mariotto, volto noto al pubblico italiano per il suo ruolo di giurato a Ballando con le Stelle, è anche una figura centrale del mondo della moda. La sera del 30 novembre, la sua improvvisa uscita dallo studio televisivo ha sollevato molte domande, ma il motivo si è presto chiarito dallo stesso giurato: un’emergenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo dal 1994, lo ha costretto a intervenire senza preavviso.

Fondata nel 1946 da Fernanda Gattinoni, la maison è una delle griffe più prestigiose d’Italia. Ha vestito celebrità internazionali come Audrey Hepburn, Ingrid Bergman e Lana Turner, consolidando la sua reputazione nel panorama dell’alta moda mondiale.

Quando Guillermo Mariotto è entrato in Gattinoni nel 1988, il brand stava cercando un nuovo slancio creativo. Con la sua visione artistica e il suo talento, lo stilista è riuscito a riportare la maison sotto i riflettori, firmando creazioni indimenticabili per personalità come Raffaella Carrà, Beyoncé e persino Papa Benedetto XVI.

Il ruolo di Guillermo Mariotto in Gattinoni

Come direttore creativo, Mariotto non si limita a disegnare abiti. La sua responsabilità comprende la supervisione di tutte le linee del marchio, dalla haute couture al prêt-à-porter, fino agli accessori. Il suo compito è garantire che ogni collezione rispecchi l’identità della maison, combinando innovazione e tradizione. Questa posizione lo rende il cuore pulsante del brand, un ruolo che richiede decisioni rapide e precise, specialmente in momenti di crisi.

La sera del 30 novembre, durante la diretta del programma, Mariotto si è allontanato senza preavviso, lasciando il pubblico e la conduttrice Milly Carlucci visibilmente perplessi. In un’intervista successiva, lo stilista ha spiegato le ragioni del suo gesto: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”.

La crisi a cui Mariotto fa riferimento sembra essere legata a una problematica organizzativa o produttiva che richiedeva la sua immediata presenza. Nel settore della moda, il tempismo è tutto: una decisione rimandata può compromettere intere collezioni e mettere a rischio investimenti significativi.

Nonostante l’importanza della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha messo al primo posto le sue responsabilità verso Gattinoni. La maison rappresenta non solo il suo lavoro, ma anche un’eredità da preservare e valorizzare.

Il suo impegno non è una novità: “Non ho mai fatto un’assenza in tv, nemmeno con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni della giuria in passato”, ha sottolineato lo stilista, a dimostrazione del suo senso di responsabilità verso il programma. L’emergenza legata alla maison ha avuto la priorità assoluta.

L’episodio del 30 novembre mette in luce quanto sia cruciale il ruolo di Mariotto all’interno di Gattinoni. La sua leadership definisce non solo lo stile, ma anche il successo del brand nel competitivo panorama della moda internazionale. Una crisi nella maison non poteva essere ignorata, e la sua decisione di lasciare lo studio è stata dettata dalla necessità di proteggere mesi di lavoro e garantire la continuità dell’eccellenza del marchio.