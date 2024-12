Ballando con le Stelle Madonia commenta il ballo Pellegrini La Rocca

Durante una recente diretta su Instagram, Angelo Madonia, ormai ex maestro di “Ballando con le Stelle”, ha fatto il punto della situazione dopo la sua uscita dal programma. Sebbene il tono della live fosse per lo più di ringraziamento verso chi lo ha supportato durante le settimane dello show, un dettaglio ha catturato l’attenzione: il modo in cui ha fatto riferimento all’esibizione di Federica Pellegrini con il nuovo partner, Pasquale La Rocca, senza mai nominarla direttamente.

Madonia, parlando dei miglioramenti visti nell’ultima puntata, ha commentato positivamente i risultati ottenuti. Si è detto soddisfatto di quanto ha visto sabato sera e che quanto portato sul palco è il frutto del lavoro fatto nelle settimane precedenti. Una vicinanza alla sua ex partner che è stata apprezzata dai fan del ballerino. Angelo Madonia si è detto contento dei risultati.

Durante la live, Angelo ha confermato che la sua uscita dal programma è stata dovuta a “divergenze professionali”. Ha minimizzato l’accaduto dicendo: “Le cose gravi sono altre, è andata come è andata.” Non ha voluto fare polemiche lasciando spazio ai saluti ai fan e al racconto di questi giorni dopo l’addio a Ballando con le Stelle.

Un messaggio senza polemiche

Nonostante il contesto apparentemente teso, Angelo ha voluto concludere la sua live ringraziando chi gli è stato vicino durante questa esperienza. Ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto in squadra e si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti fino a ora. “Che vinca il migliore,” ha aggiunto, augurando il meglio a tutti i concorrenti rimasti in gara.

Curioso il momento in cui Sonia Bruganelli, presente durante la diretta, gli ha suggerito di ringraziare Luca Barbareschi, un commento che Angelo ha accolto con un sorriso ma senza approfondire. In tanti speravano che Madonia potesse approfondire quanto successo e raccontare il retroscena della scelta da parte della produzione di allontanarlo da Ballando con le Stelle.

Sabato 30 novembre durante la puntata del dancing show era stato mostrato un video dove veniva dimostrato che il ballerino non era mai accanto a Federica Pellegrini nel Salone delle Stelle, un atteggiamento che avrebbe giustificato la scelta di tagliarlo fuori dalla competizione. In merito a quanto visto Angelo Madonia non ha commentato lasciando spazio ai complimenti per la campionessa olimpionica. Il fidanzato di Sonia Bruganelli ha espresso gratitudine verso chi lo ha supportato nelle trasmissioni televisive e ha collaborato con lui nelle dieci settimane di show.

L’edizione 2024 è stata la terza che ha visto Angelo Madonia tra i ballerini del cast. Nel 2022 aveva attirato l’attenzione per aver fatto coppia con Ema Stockholma. I due avevano anche intrapreso una relazione che è durante un anno. Nella scorsa stagione invece aveva danzato in coppia con Paola Perego, un’esperienza sfortunata e finita prima del dovuto per l’infortunio della conduttrice televisiva.