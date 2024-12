Cosa fanno oggi le Selassiè fuori dalla tv: Lulù processata, le altre?

Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié continuano a far parlare di sé, dividendosi tra progetti personali, vicende sentimentali e gossip che hanno acceso l’attenzione dei media. Lulù, Jessica e Clarissa, con le loro personalità distinte, sono ancora figure rilevanti nel panorama dello spettacolo italiano. Le loro vite, tra carriere emergenti e momenti di difficoltà, rimangono sotto i riflettori, attirando l’interesse del pubblico e dei fan.

Lulù Selassié e il caso del braccialetto elettronico

La vita di Lulù Selassié, dopo il reality, è stata segnata da una serie di eventi contrastanti. La principessa, che aveva catturato il pubblico con la sua dolcezza e il suo amore per Manuel Bortuzzo, si trova ora al centro di una vicenda legale che ha scosso i fan. Secondo fonti ufficiali, Lulù è stata accusata di stalking nei confronti del suo ex fidanzato, vicenda che ha portato le autorità a disporre per lei il braccialetto elettronico.

Questa misura cautelare, non comune, è stata applicata a seguito di segnalazioni da parte di Manuel, che avrebbe lamentato un comportamento ossessivo da parte dell’ex compagna. Il loro rapporto, nato tra le mura del Grande Fratello Vip, era stato seguito con entusiasmo dai fan, che avevano visto nella loro unione una storia d’amore capace di superare ogni ostacolo. Una volta terminato il programma, le difficoltà quotidiane e le pressioni esterne hanno messo a dura prova il legame.

Manuel ha dichiarato che i comportamenti di Lulù fossero eccessivi e invadenti, portandolo a prendere provvedimenti legali. Lulù, dal canto suo, respinge ogni accusa, sostenendo che le sue azioni siano state fraintese. Nonostante la gravità della situazione, la sedicente principessa ha scelto di concentrarsi su nuovi progetti legati alla moda e alla musica, cercando di mantenere un profilo basso sui social, dove evita commenti diretti sulla vicenda.

Jessica Selassié: da vincitrice del GF Vip a food influencer di successo

Jessica, la maggiore delle sorelle, ha saputo sfruttare al massimo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, trasformandola in un trampolino di lancio per diverse attività. Oltre a essere una figura influente nel mondo della moda, Jessica ha trovato nella cucina una nuova strada di successo. Con il tempo, è diventata una food influencer, condividendo con i suoi follower ricette, esperienze gastronomiche e momenti legati al cibo.

Attraverso i suoi canali social, Jessica propone piatti semplici ma creativi, ispirati spesso alla tradizione italiana, ma con un tocco personale. La sua passione per la cucina le ha permesso di avviare collaborazioni con marchi legati all’alimentazione e al lifestyle. Questo approccio genuino le ha fatto guadagnare una base di follower molto affezionata, che la considera una fonte d’ispirazione per la cucina quotidiana.

Parallelamente, Jessica continua a essere una presenza costante in televisione, partecipando a programmi di intrattenimento dove porta la sua esperienza e il suo carisma. La sua capacità di reinventarsi e di esplorare nuovi ambiti professionali la rende una delle personalità più poliedriche del trio.

Clarissa Selassié: la strada della musica

Clarissa, la più giovane delle sorelle, ha scelto di dedicarsi alla sua passione per la musica. Dopo l’esperienza televisiva, ha pubblicato alcuni singoli che hanno riscosso un discreto successo, in particolare tra i fan che avevano seguito il suo percorso al Grande Fratello Vip. La musica rappresenta per Clarissa un modo per esprimere la propria personalità, distinta e originale.

Attualmente, Clarissa è impegnata nella lavorazione di nuovi progetti musicali, che potrebbero consolidare la sua carriera. Nonostante il nome Selassié la renda riconoscibile, la giovane principessa punta a costruire un’identità artistica autonoma, basata sul talento e sulla dedizione. La sua determinazione è evidente, e il pubblico rimane curioso di scoprire quale sarà il suo prossimo passo.

La storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo: un sogno infranto

La relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata uno degli elementi più seguiti della loro partecipazione al Grande Fratello Vip. I due avevano fatto sognare il pubblico con momenti di complicità e affetto, mostrando un legame capace di superare anche le iniziali perplessità di Manuel. Tuttavia, il passaggio dalla vita sotto i riflettori a quella quotidiana ha rivelato difficoltà che non erano emerse nel reality.

Le divergenze caratteriali e le pressioni esterne hanno finito per logorare il rapporto, portando a una rottura che ha lasciato delusi i fan. Lulù ha sempre difeso il suo amore per Manuel, sostenendo di aver agito in buona fede. La vicenda, però, ha avuto strascichi significativi, culminando con le accuse legali mosse da Manuel, che hanno messo fine a ogni possibilità di riconciliazione.

L’unione familiare come forza delle sorelle Selassié

Nonostante le sfide personali e professionali, le sorelle Selassié rimangono molto unite. Il loro legame familiare è evidente nei momenti di difficoltà, come il caso legale che vede coinvolta Lulù. Sui social, le tre principesse condividono spesso momenti di vita privata, dimostrando che la loro forza risiede proprio nella loro coesione.

Oggi, il trio continua a essere protagonista del panorama mediatico italiano, dividendo il pubblico tra sostenitori e detrattori. Le loro carriere, diverse ma complementari, sono il risultato della determinazione e della capacità di adattarsi a un mondo complesso come quello dello spettacolo.