Che fine ha fatto la Sellerona Ela Weber: l’addio alla tv

Ela Weber, conosciuta anche come la “Sellerona” della televisione italiana, è stata un’icona degli anni ’90 e 2000, amata dal pubblico per la sua bellezza e la sua simpatia. La sua presenza scenica, il sorriso contagioso e il suo accento tedesco l’hanno resa una figura unica nel panorama televisivo italiano. Tuttavia, negli ultimi anni, la Weber ha gradualmente ridotto le sue apparizioni in TV, portando molti a chiedersi che fine abbia fatto e quali siano le ragioni dietro questa scelta.

Ela Weber è nata a Dettelbach, in Germania, il 13 marzo 1966. Dopo aver intrapreso una carriera da modella in giovane età, si è trasferita in Italia, dove ha trovato la sua consacrazione nel mondo dello spettacolo. Il grande pubblico la conosce principalmente per il soprannome “Sellerona”, attribuitole durante la conduzione di Tira e Molla al fianco di Paolo Bonolis. Questo appellativo, nato per scherzo, è diventato il suo marchio di fabbrica.

Negli anni ’90, Ela Weber è stata una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana, partecipando a programmi di grande successo come Domenica In. La sua personalità solare e il suo aspetto fisico la resero un volto familiare per milioni di spettatori, consolidando la sua posizione nel mondo dello spettacolo. Accanto alla carriera televisiva, ha avuto esperienze anche come attrice, seppur meno rilevanti rispetto al suo ruolo di conduttrice e intrattenitrice.

Il lento addio alla televisione

Con il passare degli anni, Ela Weber ha iniziato a diminuire le sue apparizioni in TV, suscitando curiosità tra i fan. Nonostante la sua grande popolarità, ha scelto di allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a una vita più tranquilla, lontana dai riflettori. Tra i motivi principali del suo ritiro figura la volontà di prendersi una pausa da un ambiente che, pur regalando fama e soddisfazioni, può essere estremamente stressante.

Ela Weber ha spiegato in diverse interviste che il mondo della televisione italiana, soprattutto per le donne, richiede una dedizione totale e comporta una pressione costante sull’aspetto fisico e sulle performance. Con il tempo, ha sentito il bisogno di ritrovare se stessa, scegliendo un percorso di vita più autentico e appagante. Prima del ritiro ad incidere anche la depressione che l’ha portata ad allontanarsi e a chiudersi in casa come dichiarato in alcune interviste.

La ripresa, soprattutto grazie alla sorella, le ha permesso di tornare sul piccolo schermo partecipando a tre reality. È stata nel cast de La Fattoria nel 2004 e nel 2008 invece era tra i naufraghi all’Isola dei Famosi. Dieci anni dopo, nel 2018, ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver lasciato il piccolo schermo, Ela Weber ha cambiato radicalmente stile di vita. Attualmente vive in Umbria, dove si dedica alla gestione di un agriturismo immerso nella natura. Questa nuova attività riflette il desiderio di Ela di vivere a contatto con l’ambiente, lontano dal caos e dai ritmi frenetici del mondo dello spettacolo.

L’agriturismo è diventato non solo una fonte di lavoro, ma anche un luogo in cui Ela può esprimere la sua passione per la cucina e l’ospitalità. In diverse occasioni ha raccontato come questa nuova avventura l’abbia aiutata a riscoprire una dimensione più serena della sua vita, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza autentica e accogliente.

Oltre alla gestione dell’agriturismo, Ela Weber si dedica al benessere personale, praticando yoga e meditazione. Queste discipline le hanno permesso di trovare un equilibrio interiore e di affrontare con serenità i cambiamenti che ha scelto di apportare alla sua vita.

Nonostante l’addio alla televisione, non ha mai abbandonato completamente il rapporto con il suo pubblico. Attraverso i social media, condivide momenti della sua quotidianità, mostrando con semplicità e naturalezza la sua vita attuale. I suoi post, spesso dedicati alla natura e alla cucina, continuano a ricevere l’affetto di chi l’ha seguita durante la sua carriera televisiva.