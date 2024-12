Flop pesantissimo senza Fiorello: il programma chiude in anticipo

Il tentativo di Rai 2 di replicare il successo di Viva Rai2! senza Rosario Fiorello si è rivelato un fallimento. Il programma Binario 2, lanciato per sostituire la trasmissione cult del mattino, chiuderà anticipatamente il 20 dicembre 2024, dopo appena due mesi di programmazione. Un epilogo che certifica un vero e proprio flop televisivo, con ascolti ben al di sotto delle aspettative.

In onda dal 21 ottobre 2024, Binario 2 era condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini. Il programma si proponeva di mescolare notizie, intrattenimento e interviste, con una scenografia originale: il Binario 2 della Stazione Tiburtina di Roma. L’idea era di offrire una finestra sulla quotidianità del Paese, in diretta dal cuore di una delle principali stazioni ferroviarie italiane.

Fin dalle prime puntate, il programma ha mostrato difficoltà nel coinvolgere il pubblico. Con una media di appena 100.000 telespettatori e uno share del 2,2%, Binario 2 non è mai riuscito a reggere il confronto con il suo predecessore, né a conquistare una propria identità.

Il fallimento di Binario 2 può essere attribuito a diversi fattori, che vanno dal confronto con Viva Rai2! alla mancanza di una strategia promozionale efficace: Viva Rai2! era stato un successo travolgente, capace di catalizzare l’attenzione con il carisma unico di Rosario Fiorello e un format dinamico. La nuova proposta non ha saputo mantenere lo stesso livello di freschezza e appeal. Inoltre Rai 2 non è riuscita a costruire un’adeguata campagna di comunicazione attorno al nuovo programma, limitando la capacità di attirare pubblico, specialmente nella fascia mattutina.

Viva Rai 2 e Binario 2 paragone che non sussiste

La chiusura anticipata di Binario 2 rappresenta un duro colpo per Rai 2, che ora dovrà ripensare completamente la programmazione della fascia mattutina. La sfida sarà trovare un format innovativo capace di coinvolgere il pubblico, magari puntando sostenendo maggiormente progetti nuovi. La sensazione è che chiunque ci sia è praticamente impossibile sostituire un programma di successo come Viva Rai2! senza un piano ben strutturato e un conduttore di pari carisma.

Probabilmente sarebbe stato utile un anno di pausa alla rete per far “dimenticare” Viva Rai2 e proporre un nuovo progetto come Binario 2 senza però cercare di emulare gli ascolti e lo share del programma di Rosario Fiorello.

Il confronto tra Binario 2 e il suo predecessore, Viva Rai2!, è stato inevitabile e, purtroppo per Rai 2, impietoso. Il programma condotto da Rosario Fiorello, andato in onda per tre stagioni consecutive, aveva raggiunto risultati straordinari, imponendosi come il re del mattino televisivo italiano. Con una media di 1,5 milioni di telespettatori a puntata e uno share costante intorno al 16%, Viva Rai2! non solo dominava la fascia oraria mattutina, ma era anche un fenomeno social, capace di generare engagement e viralità grazie ai suoi sketch e ospiti illustri. Il carisma di Fiorello e la freschezza del format avevano reso il programma un appuntamento imperdibile, stabilendo uno standard difficilmente replicabile.