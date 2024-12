Mamma ho perso l’aereo in vendita la casa di Kevin: prezzo folle

La celebre casa di Mamma, ho perso l’aereo (1990), il film natalizio che ha fatto divertire milioni di spettatori, è stata messa in vendita per la cifra di 5,25 milioni di dollari. Situata a Winnetka, esclusivo sobborgo di Chicago, questa villa è diventata un’icona della cultura pop, grazie al suo ruolo centrale nelle avventure del piccolo Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin.

Costruita nel 1921, la villa si estende su oltre 400 metri quadrati e presenta una facciata in mattoni rossi, immediatamente riconoscibile per i fan del film. Circondata da un ampio giardino privato, la proprietà include cinque camere da letto, sei bagni, una sala cinema e un campo da basket esterno.

Gli interni, pur essendo stati ristrutturati nel corso degli anni, mantengono intatti molti elementi originali, come i pavimenti in legno e le finestre ad arco. Questi dettagli conferiscono alla casa un fascino classico, perfettamente combinato con comfort moderni. La spaziosa cucina e il salone principale richiamano l’atmosfera elegante e accogliente della dimora mostrata nel film.

Dove sono stati girati gli interni del film

Sebbene la casa di Winnetka sia stata utilizzata per la maggior parte delle riprese esterne e alcune scene interne, molti interni del film sono stati ricostruiti in studio. Questo perché la troupe necessitava di maggiore spazio per il posizionamento delle attrezzature cinematografiche e per girare scene più dinamiche, come quelle degli inseguimenti di Kevin tra le stanze.

Una parte degli interni originali è stata effettivamente filmata nella casa, in particolare l’ingresso principale, il salone e la cucina. Alcune stanze come il seminterrato e il famoso soffitto dell’attico sono state ricreate nei New Trier Township High School Studios, un luogo vicino alla casa. Qui la produzione ha potuto lavorare con maggiore flessibilità, mantenendo comunque una perfetta continuità visiva con la location reale.

Il valore simbolico e il prezzo di vendita

Il prezzo richiesto di 5,25 milioni di dollari è superiore alla media delle abitazioni della zona, ma riflette il valore culturale e storico della proprietà. La casa non è solo un immobile di lusso: è un vero e proprio simbolo del Natale e del cinema degli anni ’90. Grazie al film, la villa è diventata una destinazione turistica per i fan, attratti dalla possibilità di vedere da vicino il luogo dove si svolge la battaglia tra Kevin e i maldestri ladri.

Nel 2021, per celebrare il 31º anniversario del film, la casa è stata resa disponibile per una notte su Airbnb, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica. Gli ospiti hanno potuto rivivere le atmosfere del film, inclusa la famosa scena della cena con i maccheroni al formaggio.

Acquistare questa casa significa entrare in possesso di un pezzo di storia del cinema. L’annuncio di vendita descrive la villa come una “residenza leggendaria, reinventata per il lusso moderno“. Per i fan di Mamma, ho perso l’aereo, questa è molto più di una proprietà: è un luogo ricco di ricordi e nostalgia.