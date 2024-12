X Factor 2024 occhio alla truffa sul costo dei biglietti della finale

La finale di X Factor 2024 si svolge in una cornice eccezionale: Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento, per la prima volta nella storia del programma, è stato organizzato all’aperto, offrendo un’esperienza unica per il pubblico presente. La domanda sui costi dei biglietti è stata tra le più ricorrenti, soprattutto considerando l’enorme richiesta da parte dei fan del talent show.

I biglietti per assistere alla finale di X Factor 2024 erano completamente gratuiti. Per garantire un accesso equo e organizzato, la distribuzione è avvenuta attraverso il portale TicketOne, uno dei principali canali di biglietteria in Italia.

La prima tranche di biglietti è stata resa disponibile il 30 ottobre 2024 alle ore 12:00. Ogni utente poteva prenotare fino a due biglietti per l’evento, ma la risposta del pubblico è stata immediata: i biglietti sono andati esauriti in pochi minuti, segno del grande entusiasmo per questa edizione del programma. A seguito della richiesta elevatissima, una seconda distribuzione è stata effettuata il 22 novembre, con lo stesso esito: i biglietti sono stati prenotati in meno di due ore.

Il fenomeno del secondary ticketing

Nonostante la gratuità, il fenomeno del secondary ticketing non è mancato. Alcuni biglietti, che avrebbero dovuto essere un’opportunità gratuita per i fan, sono stati rivenduti online a cifre esorbitanti. I prezzi segnalati andavano dagli 80 ai 130 euro per posto, una pratica che ha suscitato indignazione tra gli appassionati e ha evidenziato la necessità di regolamentazioni più severe per contrastare il fenomeno.

La rivendita illegale ha coinvolto diversi siti e piattaforme di annunci, ma l’organizzazione dell’evento ha cercato di limitare i danni adottando sistemi di verifica elettronica per l’ingresso.

L’accesso all’evento era consentito solo a chi possedeva un biglietto valido, ricevuto tramite il servizio Stampa@Casa di TicketOne. I biglietti sono stati scaricabili a partire dal 2 dicembre 2024, pochi giorni prima della finale. Per garantire la sicurezza del pubblico, l’organizzazione ha imposto alcune regole stringenti: l’accesso era consentito esclusivamente ai maggiori di 12 anni e i controlli all’ingresso sono stati rigorosi.

Un evento storico per Napoli e X Factor

La finale di X Factor 2024, in programma il 5 dicembre, rappresenta un momento storico per la città di Napoli e per il talent show stesso. Piazza del Plebiscito, con la sua maestosità, offre uno scenario unico che ha reso la serata indimenticabile. L’evento segna un nuovo standard per le finali del programma, dimostrando come la musica e lo spettacolo possano fondersi con la bellezza del patrimonio culturale italiano.

Nonostante alcune difficoltà legate al secondary ticketing e all’enorme richiesta di biglietti, l’organizzazione ha scelto di regalare un’esperienza memorabile al pubblico presente, consolidando ancora di più l’importanza di X Factor nel panorama televisivo e musicale italiano. Il talent sarà in onda su Sky anche la prossima stagione, notizia arrivata a poche ore dalla finale.