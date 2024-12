Amadeus censura su nuovo successo: soldi e dati parlano

Il ritorno de La Corrida su Nove, condotto da Amadeus, si sta rivelando un successo in termini di ascolti, ma non riceve la stessa attenzione mediatica che meriterebbe. Nonostante l’interesse del pubblico, il programma ha ottenuto una copertura limitata da parte dei media, sollevando interrogativi sulla visibilità concessa a produzioni di canali alternativi rispetto ai grandi network nazionali.

Gli ascolti: il ritorno della tradizione

Lanciato il 6 novembre 2024, La Corrida ha segnato il ritorno di un format storico della televisione italiana, questa volta su una piattaforma alternativa come Nove. La puntata inaugurale ha raggiunto quasi un milione di telespettatori con uno share del 5,5% nella prima parte, registrando una crescita costante nelle settimane successive.

Nella quinta puntata, il programma ha raggiunto 996.000 spettatori (5,4% di share) nella prima parte e 653.000 spettatori (6,8% di share) nella seconda parte intitolata Il Vincitore, trasmessa in seconda serata. Questi dati testimoniano il crescente apprezzamento del pubblico per un format che unisce tradizione e leggerezza, tipico della televisione italiana del passato.

Il silenzio dei media

Nonostante i numeri positivi, la copertura mediatica è stata sorprendentemente scarsa. Poche testate hanno dato risalto al successo del programma, lasciando spazio a interrogativi sul trattamento riservato a produzioni che si discostano dai grandi canali televisivi.

Questa dinamica potrebbe riflettere una tendenza consolidata a privilegiare i programmi trasmessi dai network principali, come Rai e Mediaset, a scapito di canali emergenti come Nove. Il caso de La Corrida evidenzia un problema di equità nella copertura mediatica, che potrebbe influire sulla percezione di questi programmi da parte del pubblico.

La strategia del Nove e i nuovi spazi pubblicitari

Il successo di ascolti de La Corrida ha portato benefici anche sul fronte commerciale. Secondo fonti vicine alla produzione, il programma ha consentito a Nove di attrarre nuovi spazi pubblicitari, incrementando il valore commerciale della rete. Questa è una dimostrazione del potenziale economico di produzioni ben fatte, capaci di conquistare il pubblico anche senza la copertura dei media tradizionali.

La formula vincente di Amadeus

Amadeus, ormai volto di riferimento della televisione italiana, ha portato la sua esperienza e la sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico a un format storico come La Corrida. Il suo stile, ironico e coinvolgente, ha reso il programma un appuntamento imperdibile per una fetta di pubblico affezionata alle trasmissioni leggere e di intrattenimento familiare.

Un’occasione per riflettere

Il successo de La Corrida su Nove mette in luce l’importanza di valorizzare le produzioni televisive indipendentemente dall’emittente. Il pubblico ha dimostrato di essere pronto ad accogliere proposte che uniscono tradizione e innovazione, ma per farlo serve una copertura mediatica adeguata, che promuova una maggiore pluralità e diversità nell’offerta televisiva.