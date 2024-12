Fabrizio Frizzi svelò la verità su Demi Moore e Rita Dalla Chiesa

Il ricordo di Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore scomparso nel 2018, vive ancora attraverso gli aneddoti e le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Tra questi, spicca un episodio divertente e significativo rievocato recentemente dal fratello Fabio Frizzi, compositore di fama internazionale, in un’intervista al Corriere della Sera. Fabio ha raccontato di quando Fabrizio, nel 1998, durante la conduzione di Domenica In, ricevette un invito a cena da Demi Moore, all’epoca una delle attrici più famose al mondo, e lo rifiutò.

Il retroscena raccontato da Fabrizio Frizzi nel 2009

Nel 1998, Demi Moore fu ospite di una puntata di Domenica In condotta da Fabrizio Frizzi. Durante l’incontro, l’attrice invitò il conduttore a cena, ma Frizzi declinò con gentilezza, motivando la sua scelta con il fatto di essere sposato. Un gesto che, col senno di poi, lo stesso Fabrizio commentò con una punta di ironico rimpianto.In un’intervista rilasciata nel 2009 a TV Sorrisi e Canzoni, Frizzi raccontò l’episodio, definendolo un’occasione mancata: “Rimane storico l’invito a cena di Demi Moore, nel 1998, durante la mia conduzione di Domenica In. Le risposi da bacchettone: ‘Sono sposato, non posso… grazie’. Un’occasione volata via. Sarei stato felice di stare un po’ con lei, e tra l’altro ero a un passo dalla separazione.” Il conduttore, che all’epoca era ancora sposato con Rita Dalla Chiesa, rivelò anche il rammarico di aver risposto in modo tanto rigido, considerando che il matrimonio si sarebbe concluso poco dopo.

Nell’intervista recente, Fabio Frizzi ha ripreso questo episodio per sottolineare l’onestà e la correttezza del fratello, che anche in situazioni di grande tentazione si atteneva ai suoi principi. Fabio ha ricordato Fabrizio come una persona coerente e rispettosa, qualità che lo hanno sempre contraddistinto nella vita privata e professionale.

La rievocazione di Fabio ha riacceso l’interesse per questo episodio che, per molti, incarna la straordinaria umanità di Fabrizio Frizzi, capace di anteporre i suoi valori personali a qualsiasi altra cosa, anche di fronte a una star di Hollywood.

L’avvento di Carlotta Mantovan

L’episodio dell’invito a cena si inserisce in un periodo complesso della vita personale di Fabrizio Frizzi. Il suo matrimonio con Rita Dalla Chiesa stava infatti attraversando una fase di crisi, ma nonostante ciò, il conduttore mantenne il massimo rispetto per il legame che lo univa alla moglie.In seguito, Fabrizio avrebbe trovato una nuova serenità accanto a Carlotta Mantovan, che gli ha regalato anni di felicità. Nella stessa intervista del 2009, Frizzi parlò con affetto sia di Rita che di Carlotta, sottolineando come entrambe abbiano rappresentato una parte importante della sua vita.

Il rifiuto all’invito di Demi Moore non è solo un aneddoto divertente, ma anche una testimonianza del carattere di Fabrizio Frizzi. La sua gentilezza, il rispetto per gli altri e la sua coerenza morale lo hanno reso una figura unica e indimenticabile nel panorama televisivo italiano.Questo episodio, già raccontato con ironia dal conduttore stesso, è stato riportato alla luce dal fratello Fabio come un simbolo della persona che era Fabrizio: un uomo che metteva i suoi valori sopra ogni cosa, anche di fronte a un’occasione tanto straordinaria quanto irripetibile.