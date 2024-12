Grande Fratello la nuova vita di Katia e Ascanio: l’annuncio

Un red carpet d’amore quello che ha visto protagonisti Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. La coppia del Grande Fratello 4, tra le più vere e amate dal pubblico, che si è innamorata sotto l’occhio delle telecamere nel 2004, ha scelto la prestigiosa cornice del Lido per condividere un annuncio speciale: il raggiungimento di vent’anni di fidanzamento e diciannove di matrimonio. Un traguardo significativo celebrato con eleganza e sobrietà, accompagnati dai figli Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11 anni, tutti elegantemente coordinati nei loro outfit familiari. La loro presenza sul tappeto rosso veneziano ha dimostrato come l’amore nato sotto i riflettori del reality più famoso d’Italia possa trasformarsi in una solida realtà familiare che sfida il tempo.

Vent’anni di amore e progetti condivisi

La storia di Ascanio e Katia rappresenta una rarità nel panorama televisivo italiano: un amore nato davanti alle telecamere che non solo è sopravvissuto alla prova del tempo, ma si è rafforzato anno dopo anno. “Viviamo con estrema normalità, siamo sempre stati molto lontani da tutto ciò che è lo showbiz”, ha rivelato Pacelli, sottolineando come la chiave del loro successo sia stata proprio la capacità di mantenere un profilo autentico e distante dalle luci della ribalta. Il loro ventennale percorso insieme ha visto la nascita di due figli, l’evoluzione delle rispettive carriere e la costruzione di una famiglia che ha saputo preservare la propria intimità pur mantenendo un legame speciale con il pubblico che li segue fin dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello.

Il presente tra cinema e passioni sportive

L’occasione che ha portato la famiglia Pacelli sul red carpet veneziano è stata la presentazione de “Il tempo è ancora nostro” di Maurizio Matteo Merli, il primo film italiano dedicato al golf. Un progetto cinematografico che vede protagonista Ascanio nei panni di Tancredi, un uomo che sceglie di seguire la sua passione per il green abbandonando la vita precedente. Una sfida professionale importante per il 51enne romano, che si è trovato a recitare al fianco di Andrea Roncato in quello che rappresenta il suo debutto nel cinema. “Mi avessero detto quindici anni fa che sarei andato a Venezia a presentare un film dove sono protagonista, non ci avrei creduto”, ha confessato Pacelli, oggi anche presidente dell’Associazione Professionisti di Golf d’Italia.

Il futuro tra sport, televisione e vita familiare

Nonostante il tempo trascorso, Ascanio non dimentica le sue radici televisive: “Il Grande Fratello mi ha dato tantissimo, innanzitutto una moglie splendida con la quale ho una famiglia incredibile”, ha dichiarato con gratitudine. La sua carriera ha preso direzioni inaspettate, dal golf alla recitazione, e presto lo vedrà tornare anche alla conduzione televisiva. “In amore non bisogna mollare, è facile cercare un’altra persona, io amo ancora mia moglie”, ha confidato Pacelli, evidenziando come il loro rapporto si sia evoluto mantenendo intatta la sua essenza. “L’intensità cambia e si modifica, ma è normale. Abbiamo momenti molto intensi di grossa passione e momenti con meno passione, ma è parte del rapporto”, ha aggiunto, descrivendo con sincerità la natura di un amore maturo e consapevole.

La loro presenza alla Mostra del Cinema ha rappresentato non solo un momento di celebrazione professionale per Ascanio, ma anche l’occasione per ribadire la solidità di un legame che ha saputo resistere alle prove del tempo e dello showbusiness. La coppia ha dimostrato come sia possibile mantenere vivo un amore nato sotto i riflettori, trasformandolo in una storia autentica che continua a ispirare il pubblico che li ha visti innamorarsi vent’anni fa nella casa più spiata d’Italia.