Ballando con le stelle Milly su Mariotto: ‘Gravissimo’. La verità del ballerino

Il caso Guillermo Mariotto continua a tenere banco nel mondo televisivo italiano. La conduttrice Milly Carlucci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha finalmente rotto il silenzio sulla vicenda che vede coinvolto il celebre giudice di Ballando con le stelle, protagonista di un improvviso abbandono dello studio durante la diretta di due settimane fa e al centro di alcune delicate accuse riguardanti un presunto comportamento inappropriato.

L’abbandono dello studio e la reazione della conduttrice

La conduttrice ha rivelato di essere rimasta completamente “basita” dall’abbandono improvviso di Mariotto durante la diretta: “Pensavo si fosse sentito male o che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia”, ha confessato al Corriere della Sera. Nonostante l’affetto che la lega al giudice, Milly Carlucci non ha nascosto la gravità dell’accaduto: “Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno”.

Il futuro incerto a Ballando con le stelle

La presenza di Mariotto nella semifinale del 14 dicembre rimane avvolta nell’incertezza. La conduttrice ha sottolineato la necessità di un confronto con i vertici Rai: “Mi auguro non accadrà, ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire”. La libertà di movimento del giudice appare ora limitata, come evidenziato dalla stessa Carlucci: “C’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

La smentita delle accuse e la difesa di Milly

Riguardo alle accuse che hanno investito Mariotto sulla presunta palpata a un ballerino durante le riprese di un video con Amanda Lear, la conduttrice ha preso una posizione netta in difesa del suo giudice. “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo”, ha dichiarato fermamente. A conferma di questa versione, il ballerino coinvolto, Simone Iannuzzi, ha completamente smentito qualsiasi comportamento inappropriato: “Abbiamo chiesto direttamente al ballerino, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”.

La situazione si è ulteriormente complicata dopo la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, durante la quale Mariotto ha mostrato una reazione particolarmente aggressiva. Anche in questo caso, Milly Carlucci ha cercato di contestualizzare l’episodio: “Era di ritorno da un lungo viaggio in Arabia, aveva molta pressione addosso. Quello di Striscia è un gruppo fenomenale che tutti noi adoriamo. Sono giustamente dissacratori, ben venga la satira”.

Il rapporto tra la conduttrice e il giudice sembra comunque attraversare un momento di distanza, come suggerito dalle parole conclusive di Milly: “Caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato”. Una nota di affetto velata di preoccupazione per una situazione che richiederà chiarimenti immediati in vista della semifinale del programma.