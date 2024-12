Forum che valore legale hanno le sentenze: è ufficiale

Forum, lo storico programma televisivo, è uno de format più longevi e di successo della storia. In onda da oltre 30 anni ha portato nelle case degli italiani centinaia di cause legali apparentemente risolte davanti alle telecamere. La domanda che molti telespettatori si pongono riguarda proprio la validità legale di queste sentenze e la natura reale o fittizia dei casi presentati.

La natura giuridica del programma

Il format di Forum si basa sul cosiddetto arbitrato irrituale, un istituto giuridico previsto dal codice di procedura civile italiano. Prima della registrazione, le parti in causa firmano un compromesso arbitrale, un documento legale che le impegna ad accettare la decisione dell’arbitro come vincolante. Il giudice di Forum, dunque, non emette sentenze in senso stretto, ma lodi arbitrali che hanno comunque valore legale solo se entrambe le parti che hanno sottoscritto l’accordo. In caso di mancata firma di uno o di entrambi i contendenti la sentenza di Forum è un parere giuridico.

Le dinamiche dietro le telecamere

La produzione di Forum seleziona casi reali attraverso un accurato processo di casting legale, sono centinaia le mail che arrivano alla redazione quotidianamente. Le persone che si rivolgono al programma presentano controversie effettive, ma accettano di sottoporsi al giudizio televisivo seguendo precise regole. I partecipanti devono firmare una serie di documenti che includono, oltre al compromesso arbitrale, anche liberatorie per la messa in onda e accordi sulla gestione mediatica del caso. La presenza di avvocati professionisti come consulenti del programma garantisce la correttezza procedurale delle cause trattate.

La validità delle decisioni

Le decisioni prese durante il programma hanno effettivamente valore legale, ma con alcune importanti precisazioni. Il lodo arbitrale pronunciato dal giudice di Forum è vincolante per le parti che hanno firmato il compromesso, ma non ha la stessa forza esecutiva di una sentenza emessa da un tribunale ordinario. Per rendere esecutivo il lodo, in caso di inadempienza di una delle parti, sarebbe necessario rivolgersi comunque alla giustizia ordinaria.

La produzione garantisce che i casi presentati siano basati su controversie reali, anche se per esigenze televisive possono subire alcuni adattamenti nella forma e nella presentazione. I giudici che si sono susseguiti nel programma, da Santi Licheri fino all’attuale conduzione di Barbara Palombelli, sono stati scelti tra professionisti del diritto con comprovata esperienza, garantendo così la correttezza formale delle procedure.

La presenza costante di consulenti legali durante la preparazione e la registrazione delle puntate assicura che le decisioni prese rispettino i principi fondamentali del diritto italiano, anche se adattati al formato televisivo. Questo equilibrio tra spettacolo e sostanza giuridica ha permesso al programma di mantenere la sua credibilità nel corso dei decenni.

Il successo di Forum si basa proprio sulla sua capacità di coniugare intrattenimento e informazione giuridica. Il programma ha contribuito a rendere più accessibile e comprensibile il diritto al grande pubblico, pur mantenendo il rispetto delle forme e delle procedure legali. Le cause trattate, seppur semplificate per esigenze televisive, riflettono problematiche reali della società italiana e offrono spunti di riflessione su temi giuridici di interesse comune.