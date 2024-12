Stefano De Martino a sorpresa salta la conduzione: i dettagli

Dopo settimane di indiscrezioni sulla possibile conduzione in coppia, arriva la conferma ufficiale: Antonella Clerici condurrà in solitaria la serata evento dedicata all’apertura dell’Anno Santo 2025. Come riporta Fanpage, contrariamente a quanto si vociferava, Stefano De Martino non affiancherà la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” nella prima serata di Rai1 del 23 dicembre, ma sarà presente solo in qualità di ospite.

Il cambio di programma

Le voci di una possibile co-conduzione tra i due volti Rai si sono rincorse nelle ultime settimane, alimentando l’attesa per quello che sarebbe stato un inedito duo televisivo. Tuttavia, come apprendiamo da Fanpage, i piani sono cambiati: il conduttore di Affari Tuoi parteciperà allo show come ospite, impegnandosi poi nel suo tour teatrale che lo vedrà in scena dal 26 al 29 dicembre. Una decisione che ridisegna il format della serata evento.

Il cast dello show giubilare

Nonostante il cambio di programma sulla conduzione, lo spettacolo si preannuncia ricco di momenti significativi e ospiti di rilievo. Accanto a De Martino, sul palco salirà Gianni Morandi, reduce dal successo di “Evviva” e prossimo alla pubblicazione di un nuovo album. Tra i protagonisti anche Alberto Angela, che due giorni dopo, la sera di Natale, sarà protagonista su Rai1 con il tradizionale speciale “Stanotte a Roma”. Il divulgatore, con il suo stile inconfondibile, offrirà al pubblico un’analisi approfondita di questo capolavoro dell’arte presepiale, patrimonio di inestimabile valore della tradizione italiana.

La serata si propone come un momento di unione tra spettacolo e spiritualità, in cui la tradizione televisiva italiana si mette al servizio di un evento di portata internazionale come l’apertura del Giubileo 2025. La scelta di Antonella Clerici come conduttrice unica sottolinea l’importanza che la Rai attribuisce a questo appuntamento, affidandolo a uno dei volti più amati e autorevoli del servizio pubblico.

De Martino verso nuovi successi televisivi

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di impegni per Stefano De Martino. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il conduttore tornerà alla guida di “Stasera tutto è possibile” su Rai2, format che negli anni ha consolidato il suo ruolo di showman completo. Il programma, che ha registrato ascolti record nelle passate stagioni, vedrà De Martino impegnato nella conduzione di nuove puntate ricche di giochi, risate e improvvisazione con ospiti del mondo dello spettacolo.

L’esperienza maturata alla guida del programma di Rai2 ha contribuito a rafforzare la sua posizione nel panorama televisivo italiano, permettendogli di gestire con maestria sia momenti di puro intrattenimento che situazioni che richiedono maggiore preparazione autoriale. Il suo stile di conduzione, che mixa ironia e professionalità, ha conquistato un pubblico sempre più vasto.

Oltre agli impegni televisivi, De Martino continua a portare avanti la sua carriera teatrale, dimostrando una versatilità artistica che lo rende uno dei volti più richiesti del panorama dell’intrattenimento italiano. La scelta di partecipare come ospite e non come co-conduttore alla serata del Giubileo potrebbe essere legata proprio alla volontà di gestire al meglio i numerosi impegni professionali che lo attendono nel 2025 o, molto probabilmente, erano rumors privi di fondamento.

La serata evento del 23 dicembre, che sarà registrata negli studi Rai di Milano dove abitualmente va in onda “È sempre Mezzogiorno”, vedrà comunque De Martino protagonista di un momento speciale all’interno della scaletta. Un’occasione per mostrare ancora una volta le sue doti di intrattenitore, prima di dedicarsi ai prossimi progetti televisivi e teatrali che lo attendono.