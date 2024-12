Dove vanno a finire le torte di Bake Off: la risposta della produzione

È una delle domande più frequenti che i fan di Bake Off Italia si pongono durante la messa in onda del programma: che fine fanno tutte quelle deliziose creazioni preparate dai concorrenti? La risposta della Endemol, società produttrice del format, svela un retroscena che coinvolge non solo la troupe ma anche la comunità locale.

Dopo ogni puntata di registrazione, le torte e i dolci preparati dai concorrenti non vanno sprecati. Come ha rivelato la produzione in esclusiva alla redazione di Contrataque.it, vengono messi “a disposizione della troupe per chi volesse portarne a casa una parte”. Un modo pratico e apprezzato per evitare sprechi e rendere felici i membri dello staff che lavorano dietro le quinte del programma.

Ma non è tutto. La Endemol ha sviluppato un sistema ancora più virtuoso per quanto riguarda le materie prime non utilizzate. Latte, farina, burro e altri ingredienti in esubero non finiscono nei rifiuti, ma seguono un percorso di solidarietà ben preciso: vengono donati settimanalmente ad associazioni del territorio tramite i collaboratori del Comune di Arcore.

Un esempio di sostenibilità televisiva

Questa pratica rappresenta un modello virtuoso nel panorama televisivo italiano. Il programma, che si registra nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, non si limita quindi a intrattenere il pubblico con sfide culinarie, ma si impegna attivamente nel sociale, creando un legame concreto con il territorio che lo ospita.

L’attenzione allo spreco alimentare è diventata una priorità per molte produzioni televisive, ma Bake Off Italia ha sviluppato un sistema particolarmente efficiente. La collaborazione con il Comune di Arcore permette di gestire in modo organizzato la redistribuzione degli ingredienti in eccesso, garantendo che questi raggiungano chi ne ha effettivamente bisogno.

La troupe del programma, composta da decine di professionisti tra cameraman, tecnici, assistenti e producer, ha così la possibilità di gustare le creazioni dei concorrenti, trasformando quello che potrebbe essere uno spreco in un momento di condivisione. Questo aspetto contribuisce anche a creare un’atmosfera più familiare sul set, dove le preparazioni dei concorrenti vengono davvero apprezzate e consumate.

Gli ingredienti in esubero, invece, seguono un percorso diverso ma altrettanto importante. La donazione settimanale alle associazioni locali non solo evita gli sprechi ma crea un circolo virtuoso di solidarietà. Farina, zucchero, uova, burro e altri prodotti di prima qualità, acquistati per le registrazioni del programma, trovano così una seconda vita utile nelle cucine di chi ne ha più bisogno.