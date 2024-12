Tg classifica fa tremare i giornalisti: chi è il più affidabile per i politici

Un rapporto complesso quello tra politica e media, fatto di amore e odio, critiche e dipendenza reciproca. Un’indagine condotta da Quorum/YouTrend nel 2023 in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. ha rivelato quali sono le fonti di informazione considerate più attendibili dai parlamentari italiani, con risultati che in alcuni casi sorprendono gli stessi addetti ai lavori. Non è aggiornato alla più stretta attualità, ma sicuramente da un’importante idea del pensiero dei politici i media.

L’indagine, realizzata su un campione rappresentativo di 41 parlamentari tra deputati e senatori, ha posto una domanda precisa: valutare l’attendibilità delle fonti di informazione in una scala da 0 a 10. Il dato più sorprendente emerge immediatamente: la prima fonte televisiva in classifica non è italiana, ma internazionale. La BBC si posiziona ai vertici con un punteggio di 7,7, alla pari con testate prestigiose come Il Sole 24 Ore e il New York Times.

Il podio dei telegiornali nazionali

I telegiornali Rai (Tg1, Tg2 e Tg3) si attestano su una media del 7,2, un risultato significativo considerando le frequenti critiche ricevute da vari esponenti politici riguardo agli spazi concessi dalle testate pubbliche. Secondo i dati ANSA, l’86% dei parlamentari dichiara di aver seguito i TG Rai almeno una volta nell’ultima settimana, superando sia i TG regionali Rai (77%) che i telegiornali Mediaset (75%).

Nel panorama delle reti all-news, Sky TG24 emerge come la più attendibile secondo i parlamentari, con una media del 7,1. Un riconoscimento importante per l’emittente diretta da Giuseppe de Bellis, che quest’anno celebra i suoi 20 anni di attività. Il canale stacca nettamente i competitor RaiNews24 e TGCom24, confermandosi punto di riferimento per l’informazione continuativa.

Sorprende l’assenza nelle posizioni di rilievo del TG La7 di Enrico Mentana, nonostante la sua nota attenzione alla politica e le celebri maratone che caratterizzano la sua direzione dal 2010. I telegiornali Mediaset (Tg4, Tg5 e Studio Aperto) si fermano a una media del 6,3, posizionandosi nella parte bassa della classifica.

La ricerca evidenzia come, nonostante le frequenti critiche al sistema dell’informazione, i parlamentari mantengano un rapporto costante con i media tradizionali. Le testate internazionali godono di particolare credibilità, forse proprio per la loro distanza dal contesto politico nazionale.

L’indagine, che ha considerato variabili come sesso, fascia d’età, area di provenienza e gruppo parlamentare, offre uno spaccato interessante del rapporto tra classe politica e informazione. Un rapporto che, nonostante le tensioni, rimane fondamentale per il funzionamento del sistema democratico.

Nota della Redazione: L’indagine è stata condotta da Quorum/YouTrend su un campione di 41 parlamentari rappresentativi del panorama politico italiano.